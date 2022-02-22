 

Цифра дня: сколько Бритни Спирс получит за свои будущие мемуары

22.02.2022, 15:50, Разное
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Вслед за своей сестрой Джейми Линн Спирс певица Бритни Спирс готовит к публикации книгу воспоминаний. Мемуары выпустит издательство Simon & Schuster, которое по сведениям западных СМИ, заплатит артистке 15 миллионов долларов. В истории издания подобных книг сделка Спирс с издательствам одна из крупнейших – больше за свои воспоминания получили только Барак и Мишель Обама. 44-й президент США и экс-первая леди получили в свое время 60 миллионов от Penguin Random House.

Как будет называться книга Бритни Спирс, пока неизвестно. Ясно одно – Бритни собирается рассказать о том, как жила последние годы, будучи под опекой отца Джейми. Кроме того, певица обязательно напишет о карьере и отношениях с другими членами своей семьи, а рассказать там есть о чем. Бритни не раз признавалась, что ее близкие родственники никогда не были по-настоящему искренними с ней. Более того, артистка в открытую обвиняла своих родителей и сестру в лицемерии и алчности. 

Бритни Спирс и ее мать Линн 

Так, недавно реагируя на высказывания сестры Джейми Линн, которая сожалела о расставании Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка, певица вспомнила, как на самом деле отреагировали родственники на ее личную драму. Бритни написала, что и матери, и сестре было совершенно все равно, что с ней происходит. 

Я прилетела домой сразу после расставания с Джастином. Мы сидели с Джейми Линн на диване и смотрели ее шоу. Я была словно призраком…

За несколько дней до того, Бритни написала и о матери, которая большую часть времени была занята собой, переживая развод с мужем. Она также обвинила мать в том, что именно она стала инициатором кабального опекунства со стороны отца. 

Моя мать беспокоится обо мне и говорит: “Ты странно себя ведешь. Что с тобой?”, а я отвечаю: “Привет, меня зовут Бритни Спирс, приятно наконец-то познакомиться!” Отец стал моим опекуном 13 лет назад, но никто не знает, что моя мама подала ему эту идею! Мне никогда не вернуть эти годы назад, она просто разрушила мою жизнь, – заявила Бритни, а потом обратилась к матери напрямую, – Иди к черту! Ты точно знаешь, что сделала. Мой отец не настолько умен, чтобы самому решиться на опекунство. Но сегодня я улыбаюсь, зная, что впереди у меня новая жизнь!

Бритни Спирс была ограничена в своих правах, находясь под опекой отца 13 лет. В ноябре прошлого года певица наконец-то стала юридически свободной, и теперь готовится к свадьбе с своим бойфрендом Сэмом Асгари, а поклонники с нетерпением ждут ее возращения на сцену. 

Бритни и Джейми Линн СпирсБритни Спирс с отцом



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