 

В Совфеде озвучили цифру прибывших беженцев из Добасса

22.02.2022, 15:45, Новости дня
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За последние несколько дней границу с Ростовской областью перешли около 100 тыс. беженцев с Донбасса, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

«Поток беженцев увеличивается, только за последних три дня около 100 тысяч человек пересекли границу РФ в Ростовской области», – цитирует Яцкина РИА «Новости».

Во вторник Совфед ратификацировал договоры с ДНР и ЛНР.

Яцкин уточнил, что 15 железнодорожных составов вывезли беженцев в российские регионы, где планируется их разместить.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщал, что пребывание беженцев из ДНР и ЛНР в РФ носит временный характер, цель – обеспечить безопасность.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что РФ признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему. Семья из Донбасса рассказала о переезде в Подмосковье.



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