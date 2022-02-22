 

Путин поручил Минобороны РФ ввести войска в «ДНР» и «ЛНР»

22.02.2022, 15:20, Разное
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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ ввести войска в «ДНР» и «ЛНР». Об этом говорится в указах о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе. Аналогичное поручение содержится в документе о признании ЛНР.

Президент РФ также поручил министерству иностранных дел провести с ЛНР и ДНР переговоры об установлении дипломатических отношений.

МИД РФ также должен «провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» переговоры о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Договоры РФ с «ЛНР» и «ДНР» предполагают совместное использование военной инфраструктуры и военных баз на территории друг друга.

«В целях обеспечения безопасности договаривающихся сторон, а также мира и стабильности каждая из сторон будет предоставлять другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории», — говорится в соглашениях.

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Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вечером 21 февраля. В начале своего обращения к нации по вопросу признания «ДНР» и «ЛНР» Путин подробно рассказывал про историю, отметив, что «пойти придется издалека…». Позже российский президент начал говорить о современной Украине. На фоне этого курс доллара превысил 80 рублей, евро — 90.

Днем 21 февраля главы «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник попросили президента признать суверенитет этих территорий.

Вечером 18 февраля власти «ДНР» и «ЛНР», опасаясь наступательной операции Украины, начали эвакуацию жителей в Россию. Киев отверг любые домыслы о возможном наступлении.

Источник: Новая газета



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