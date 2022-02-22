В Москве прощаются с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным

В Москве сегодня, 22 февраля, проходит гражданская панихида, в рамках которой прощаются с известным советским и российским актером Геннадием Юхтиным. Гроб с телом народного артиста установлен в ритуальном зале ЦКБ. В первом ряду сидят родственники знаменитости.

Проститься с Юхтиным пришли друзья, знакомые, поклонники, родственники и коллеги по цеху. После церемонии актера похоронят на Троекуровском кладбище, пишет Newinform. У гроба установлено множество венков, люди не прекращают нести цветы.

Геннадий Юхтин скончался на прошлой неделе, 18 февраля, на 90-м году жизни Его смерть наступила в результате последствий коронавируса. Ранее артиста дважды госпитализировали. В первый раз после улучшения состояния здоровья врачи разрешили ему отправиться домой. Последние дни своей жизни Юхтин провел в Коммунарке, пишет портал «Слово и дело».