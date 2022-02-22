Мнение: О быстром и решительном ответе «за Донбасс»: США и… Китай
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Итак, российский президент Владимир #Путин обе «непризнанные республики» юго-востока Украины взял, да и признал. В прямом эфире, в обращении к россиянам, шмыгая и хлюпая, он многословно сообщил россиянам, что принял «уже давно назревшее решение». И попросил отнестись к нему «с пониманием».
Быть может, россияне, который год окармливаемые кисельно-соловьиными проповедями с экранов ТВ, поймут. А вот «мир», активная его часть, откровенно не поняли. И понеслась…
Дело в том, что в указах о признании независимости самопровозглашенных «республик» дано поручение Минобороны обеспечить силами российских военных поддержание мира в ДНР и ЛНР до заключения с ними договоров о дружбе и взаимопомощи. То есть о вводе российского военного контингента на территорию Украины, притом что сам Владимир Путин ещё менее суток назад сам признавал ОРДЛО украинскими землями. И притом что «суверенитет и независимость» бывших отдельных районов не успел подтвердить даже ко всему привычный российский #парламент.
Если называть происходящее честно, это — вторжение. То самое, которое Запад пытался предотвратить. И его ответ последовал незамедлительно:
- Главы трёх стран, Шольц, #Макрон и Байден, жёстко пообещали России «ответ» из-за признания ДНР и ЛНР
- #Украина и Франция решительно потребовали провести срочное заседание Совбеза ООН (притом что говорильня по этой теме уже была несколько дней назад
- Президент США Джо #Байден категорически запретил инвестировать в ДНР и ЛНР (будто бы они прежде купались в американских инвестициях)
- Также в США Джо #Байден твёрдо анонсировали пакет санкций за «признание» уже против России (тут возможны варианты, но пока эксперты сходятся во мнении, что до крайностей на этом этапе не дойдёт; поживём-увидим)
- В Евросоюзе пообещали ответить твёрдостью на признание Россией ДНР и ЛНР… попозже: видимо, из-за разницы во времени не получили указаний из Вашингтона
Но самое интересное — реакция Китая.
Главное официальное китайское агентство, Синьхуа, лишь кратко передало суть претензий Владимира Путина к Западу. В его изложении это выглядело так:
««#Россия сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины», борясь за выполнение Минских соглашений 2015 года, но все усилия оказались напрасными. Почти каждый день украинцы обстреливают населенные пункты Донбасса и «этому не видно конца».
Кризис европейской безопасности произошёл из-за расширения Организации Североатлантического договора (НАТО) на восток, что привело к утрате взаимного доверия с Россией. Теперь принятие Украины в #НАТО, а затем строительство объектов на её территории лишь «вопрос времени». Так что уровень военных угроз для России резко возрастет. В то время как Москва просила у #США и НАТО гарантий безопасности, страны Запада как раз и проигнорировали принципиальные опасения России, и в их позиции ничего не изменилось.
В таком состоянии Россия «имеет полное право на ответные меры для обеспечения собственной безопасности». И хотя #Запад снова пытается «шантажировать» Россию санкциями, но это уже неважно. Ибо #санкции будут продолжаться только потому, что #Россия существует, вне зависимости от ситуации на Украине.»
Это всё.
Похоже, председателя КНР даже не стали будить, чтобы сообщить ему о российском «вторжении» (когда Владимир Путин обращался к дорогим россиянам, в Пекине было 3 часа ночи). Главное для Китая, что Олимпиада-2022 не испорчена. А российско-американские тёрки ему лишь на руку: можно надавить на Белый дом в своих интересах. Вон, уже глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на риски того, что нынешняя «конкуренция» между сверхдержавами «вероятно, перерастёт в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США».
Ну и однозначно порадовала самая первая реакция украинского президента. «Причина для бессонной ночи нет», так прокомментировал Владимир #Зеленский решение своего российского тёзки.
Началась вторая «странная #война»?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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