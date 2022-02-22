Мнение: О быстром и решительном ответе «за Донбасс»: США и… Китай

Итак, российский президент Владимир #Путин обе «непризнанные республики» юго-востока Украины взял, да и признал. В прямом эфире, в обращении к россиянам, шмыгая и хлюпая, он многословно сообщил россиянам, что принял «уже давно назревшее решение». И попросил отнестись к нему «с пониманием».

Быть может, россияне, который год окармливаемые кисельно-соловьиными проповедями с экранов ТВ, поймут. А вот «мир», активная его часть, откровенно не поняли. И понеслась…

Дело в том, что в указах о признании независимости самопровозглашенных «республик» дано поручение Минобороны обеспечить силами российских военных поддержание мира в ДНР и ЛНР до заключения с ними договоров о дружбе и взаимопомощи. То есть о вводе российского военного контингента на территорию Украины, притом что сам Владимир Путин ещё менее суток назад сам признавал ОРДЛО украинскими землями. И притом что «суверенитет и независимость» бывших отдельных районов не успел подтвердить даже ко всему привычный российский #парламент.

Если называть происходящее честно, это — вторжение. То самое, которое Запад пытался предотвратить. И его ответ последовал незамедлительно:

Главы трёх стран, Шольц, #Макрон и Байден, жёстко пообещали России «ответ» из-за признания ДНР и ЛНР

стран, Шольц, #Макрон и Байден, России «ответ» из-за признания ДНР и ЛНР #Украина и Франция решительно потребовали провести срочное заседание Совбеза ООН (притом что говорильня по этой теме уже была несколько дней назад

провести срочное заседание Совбеза ООН (притом что говорильня по этой теме уже была несколько дней назад Президент США Джо #Байден категорически запретил инвестировать в ДНР и ЛНР (будто бы они прежде купались в американских инвестициях)

инвестировать в ДНР и ЛНР (будто бы они прежде купались в американских инвестициях) Также в США Джо #Байден твёрдо анонсировали пакет санкций за «признание» уже против России (тут возможны варианты, но пока эксперты сходятся во мнении, что до крайностей на этом этапе не дойдёт; поживём-увидим)

пакет санкций за «признание» уже против России (тут возможны варианты, но пока эксперты сходятся во мнении, что до крайностей на этом этапе не дойдёт; поживём-увидим) В Евросоюзе пообещали ответить твёрдостью на признание Россией ДНР и ЛНР… попозже: видимо, из-за разницы во времени не получили указаний из Вашингтона

Но самое интересное — реакция Китая.

Главное официальное китайское агентство, Синьхуа, лишь кратко передало суть претензий Владимира Путина к Западу. В его изложении это выглядело так:

««#Россия сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины», борясь за выполнение Минских соглашений 2015 года, но все усилия оказались напрасными. Почти каждый день украинцы обстреливают населенные пункты Донбасса и «этому не видно конца».

Кризис европейской безопасности произошёл из-за расширения Организации Североатлантического договора (НАТО) на восток, что привело к утрате взаимного доверия с Россией. Теперь принятие Украины в #НАТО, а затем строительство объектов на её территории лишь «вопрос времени». Так что уровень военных угроз для России резко возрастет. В то время как Москва просила у #США и НАТО гарантий безопасности, страны Запада как раз и проигнорировали принципиальные опасения России, и в их позиции ничего не изменилось.

В таком состоянии Россия «имеет полное право на ответные меры для обеспечения собственной безопасности». И хотя #Запад снова пытается «шантажировать» Россию санкциями, но это уже неважно. Ибо #санкции будут продолжаться только потому, что #Россия существует, вне зависимости от ситуации на Украине.»

Это всё.

Похоже, председателя КНР даже не стали будить, чтобы сообщить ему о российском «вторжении» (когда Владимир Путин обращался к дорогим россиянам, в Пекине было 3 часа ночи). Главное для Китая, что Олимпиада-2022 не испорчена. А российско-американские тёрки ему лишь на руку: можно надавить на Белый дом в своих интересах. Вон, уже глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на риски того, что нынешняя «конкуренция» между сверхдержавами «вероятно, перерастёт в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США».

Ну и однозначно порадовала самая первая реакция украинского президента. «Причина для бессонной ночи нет», так прокомментировал Владимир #Зеленский решение своего российского тёзки.

Началась вторая «странная #война»?

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