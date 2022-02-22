Вице-премьер Польши – «держим руку на пульсе» — в отличие от других стран не боимся остаться без российского газа

Угроза, что РФ перекроет поставки газа в Европу, перевешивает опасность военного вторжения на Украину, уверен вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сащин. В интервью Polskie Radio он обратил внимание на то, что Варшава готова к такому сценарию, так как обладает высоким уровнем энергетической безопасности. А через год она и вовсе может обрести газовую независимость от Москвы, уверен политик.



AP

Вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сащин уверяет, что его страна готова к прекращению поставок газа Россией, ведь польские газохранилища заполнены на 80-90%. «Совершенно иначе обстоят дела в других странах, которые в большой степени зависимы от российского газа, например Германия. Это предполагает большую потенциальную угрозу для Европы», — заявил он в беседе с Polskie Radio.

Яцек Сащин обратил внимание на то, что Германия на 50% использует российский газ. Более того, в последние годы она сделала многое для увеличения этого объёма. «Этому ведь должен способствовать «Северный поток — 2», — добавил он.

В интервью вице-министр объяснил, что уже на протяжении долгих лет Польша строит инфраструктуру с целью повышения уровня своей энергетической безопасности. Он привёл в пример газовый терминал в польским городе Свиноуйсьце, строительство Baltic Pipe, которое уже находится на финишной прямой, и другие соединения, среди прочего в Литве через Клайпеду. «Это всё вселяет в нас надежду на то, что уже в перспективе ближайшего года мы сможем в значительной степени или практически полностью обрести независимость от российского газа», — заверил министр государственных активов.



«Угроза перекрытия газа вполне реальна, мы в Польше готовы к такому, в Европе дела обстоят куда хуже. Мы также готовы к любым другим вопросам, которые могут возникнуть. Мы определили угрозы, которые могут возникнуть вместе с действиями РФ на Украине. Мы предполагаем, что это не военные угрозы, а другие угрозы, связанные с кибератаками или перебоями в поставках энергоресурсов. Мы держим руку на пульсе», — резюмировал он в беседе с Polskie Radio.