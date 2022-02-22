 

Володин: Ратификация договор с ЛДНР – единственный способ прекратить войну

22.02.2022, 14:34, Разное
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Парламентарии проголосовали за ратификацию единогласно. Документы вступают в силу 22 февраля.

“Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что у украинских лидеров были возможности и время реализовать Минские соглашения. Но вместо интересов граждан своей страны они думали о сохранении личной власти, констатировал спикер.

Володин напомнил, что после распада СССР Россия многое сделала, чтобы помочь Украине стать суверенным государством. “Заплатила долги Советского Союза, поставляла энергоресурсы по сниженным ценам и многое другое”, – указал спикер.

Накануне президент Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и продолжающейся эскалации в Донбассе.



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