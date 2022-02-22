Спикера Путина восемь раз спросили, в каких границах Россия признала “ЛДНР”. Он “сказал все, что мог сказать”

Его диалог со СМИ цитирует “Медуза”.

Представитель телеканала CNN: Касательно признания суверенитета “ДНР” и “ЛНР”. Подскажите, речь идет об их признании в текущих, фактических, границах или в границах Луганской и Донецкой областей? Насколько мы понимаем, это немного разные границы.

Песков: В тех границах, в которых они себя провозглашали.

Представитель CNN: Провозглашали на какой момент?

Песков: Ну когда эти две республики были провозглашены.

Представитель агентства Bloomberg: Можно уточнить по поводу этого вопроса?

Песков: Нет, мне нечего добавить.

Представитель радиостанции “Эхо Москвы”: Эти границы включают, например, Мариуполь?

Песков: Мне нечего к этому добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены.

Представитель “Эхо Москвы”: Существуют или были провозглашены?

Песков: Ну и были провозглашены, и существуют.

Представитель “Эхо Москвы”: То есть в нынешних?

Песков: Добавить мне нечего к этому.

Представитель BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание народных республик будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?

Песков: В тех границах, в которых эти республики были провозглашены.

Представитель BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областей?

Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.

Накануне, 21 февраля, Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Путин также попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать “договоры о дружбе и взаимопомощи” с обеими “республиками”. Госдума РФ уже ратифицировала договоры с “ЛДНР”.

Представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов говорил 21 февраля о намерении России признать так называемые “ЛДНР” в “установленных сегодня границах”.

В комментарии РБК 22 февраля Климов отметил, что ратификационных процедур в Совфеде РФ не начали, однако в Минских соглашениях по урегулированию конфликта на Донбассе “фигурируют конкретные территории”.

В тот же день глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что Россия признает независимость временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам “ЛНР” и “ДНР”, в границах этих регионов на время проведения так называемого “референдума” о независимости в 2014 году. В то же время в комментарии РБК Калашников уточнил, что соглашение РФ с “ЛДНР” не регулирует вопросы границ.

По словам первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой, РФ признает “независимость” так называемых “ЛДНР” в “тех границах, которые сейчас”.

“Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли”, – сказала депутат от “Единой России”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели “референдумы” в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил мнение, что нужно признать “независимость” “ЛДНР” в их “исторических границах”, начиная “от Мариуполя”.

Указы Путина о признании “независимости” оккупированных территорий Украины официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против “ЛДНР”, ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

—