 

“Харламов так изменился!”, “Вроде, Козловский, но не факт”. Асмус снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса

22.02.2022, 14:30, Новости дня
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Лицо мужчины видно частично. Кто именно запечатлен на фото, Асмус не указала. Он предстал с обнаженным торсом, держа руку на ягодицах актрисы.

“Обожаю понедельники”, – написала Асмус.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Вроде, Козловский, но не факт”, – прокомментировала подписчица sairan22.1978. Она предположила, что на фото с Асмус российский актер Данила Козловский.

“Харламов так изменился!” – заявила advocatessa, предположив, что Асмус позировала в объятиях экс-супруга, комика Гарика Харламова..

“Выглядит эротично”, – написала mdonelove__shipp.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус развелась с Харламовым в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У экс-супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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