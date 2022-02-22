Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица возглавит Театр российской армии

У еще одного московского театра после МХТ им. А.П. Чехова и МХАТ им. М. Горького появится новый руководитель. Рожденный в Югославии сербский кинорежиссер и фронтмен группы The No Smoking Orchestra 67-летний Эмир Кустурица будет главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. Он согласился на предложение, поступившее от Министерства обороны России. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Россияна Марковская. Она заявила, что министр обороны Сергей Шойгу встретился с Эмиром Кустурицей, чтобы обсудить это предложение возглавить подведомственный театр и сербский режиссер ответил на него согласием. Когда именно Эмир Кустурица приступит к своим обязанностям, пока неизвестно.

Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра – большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту – перенести сюжеты известных фильмов в спектакли. Например, “Летят журавли”, “Жизнь как чудо” и других, – передала слова Кустурицы пресс-секретарь Марковская.

Отметим, что главным режиссером Театра Российксой армии, основанного 6 февраля 1930 года и обладающего самой большой в Европе сценой, начиная с 1995 года и вплоть до своей смерти в 2020 был Народный артист России Борис Морозов. За годы существования ведомственного театра Министерства обороны страны здесь “проходили службу” многие военнообязанные актеры. В труппу театра в разные годы входили такие известные актеры как Ольга Кабо, Александр Домогаров, Дмитрий Назаров и многие другие.

Эмир Кустурица, 2019 год

Эмира Кустурицу прославило кино. Среди его работ, отмеченных на многих международных фестивалях, такие культовые работы как “Черная кошка, белый кот”, “Жизнь как чудо”, “Папа в командировке” и другие. Кустурица и сам возглавлял жюри, например, Каннского кинофестиваля в 2005 году. Режиссер всегда занимал активную политическую позицию: в 2007 году Кустурица выражал поддержку правой Демократической партии Сербии, выступал против отделения Косово. Он симпатизирует монархии, будучи членом Коронного совета при главе Королевского Дома Сербии.

Много и успешно выступая на пост-советском пространстве, Кустурица несколько лет назад выразил желание получить российское гражданство, а в 2018 году выделил средства на строительство главного храма Вооруженных сил России.

Эмир Кустурица во время выступления