 

В Норвегии найдены фрагменты охотничьего оружия возрастом более 2 тысяч лет

22.02.2022, 14:10, Новости дня
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Еще в 2018 году в горах Норвегии археологи нашли многочисленные части охотничьего оружия возрастом более двух тысяч лет. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что здесь когда-то охотились за горными оленями, пишет портал Ancient Origins.

Место Сандгровскарет скрыто в скалах норвежского графства Иннландет, там где ледникового покрова почти не осталось. За последние шесть лет Норвегия утратила примерно 14 процентов ледников, что не может не беспокоить мировое сообщество. При этом ледниковые археологи получили доступ к новым уникальным находкам.

Оказывается, древние охотники, промышлявшие в горах, строили каменные полукруглые укрытия, небольшие по высоте, которых было достаточно для того, чтобы скрыть охотников от выслеживаемой добычи.



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