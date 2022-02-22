Мнение: Операция “Володя” 72-го ИПСО ВСУ

Украинские хакеры из группы "Берегини" публикуют внутреннюю документацию 72-го центра ИПСО по операция "Володя".

Подведение итогов работы внештатной рабочей группы №1 офицерами 72 ГЦИПсО в сентябре 2021 года по ПсАк "Володя"

Цели ПсАк "Володя":

Подрыв доверия к военно-политическому руководству России в областях, граничащих с Украиной;

Формирование недоверия к действиям регионального руководства.

Задачи ПсАК "Володя":

Дискредитация российских органов государственной власти в сопредельных с Украиной областях;

Снижение психологической устойчивости военнослужащих ВС РФ и членов их семей, особое значение придаётся воинским частям, находящихся в сопредельных с Украиной областях;

Организация помех в работе Пограничной службы ФСБ России.

Для этого работают несколько подразделений: аналитическое, информационного обеспечения, социальной инженерии, наблюдения и специальных мероприятий, разработки и защиты собственных информационных ресурсов, работы в соцсетях, разработки печатной продукции, разработки телерадиопродукции.

Более ста офицеров 72-го (Главного) Центра информационно-психологических операций организуют подготовку и проведение специальных операций против России. Работа четко структурирована, регламентирована Приказами и Боевыми распоряжениями, существует строгая отчетность о проводимой работе. Для работы на российском направлении созданы и работают тактические группы.

Результаты их работы на фотографиях, которые мы публикуем.

https://telegra.ph/Podvedenie-itogov-raboty-vneshtatnoj-rabochej-gruppy-1-oficerami-72-GCIPsO-v-sentyabre-2021-goda-po-PsAk-Volodya-02-21 – цинк

Продолжение.

Операция "Смута". Проводилась в январе 2022-го года.

Читать документы здесь https://telegra.ph/Podvedenie-itogov-raboty-vneshtatnoj-rabochej-gruppy-6-oficerami-72-GCIPsO-v-yanvare-2021-goda-po-PsAk-Smuta-02-21

—