Бедные богатые – Личное мнение

Никогда не задумывались, почему некоторые товарищи, окружив себя атрибутами роскоши и богатства, всё равно выглядят бедными родственниками?



Фото: istockphoto.com

Больше скажу: чем роскошнее атрибут, на фоне которого они себя помещают, тем хуже смотрятся сами.

Я называю таких людей бедными богатыми. У них несмотря на наличие денег напрочь отсутствует аура богатства.

Бедные богатые ведут себя как нищеброды, в зассаной подворотне которых перевернулся КАМАЗ с палёными брендами.

Почему так?

Дело — в самоподаче.

Есть такое понятие: «королевская осанка».

Женщина, которая экономит на колготках, всё равно будет восприниматься королевой, если у неё — ровная спина, лёгкая походка, правильная посадка головы. И отношение к ней будет соответствующее: восхищение, уважение, желание ей подражать.

А если ты чешешь тазом вперёд, выдвинув шею и подтянув плечи к ушам, то никакие шубы из трупов животных, никакие каменья в ушах, никакие логотипы на сумках не добавят тебе ауры богатства.



Фото: istockphoto.com

В лучшем случае, на тебя будут смотреть, как на женщину трудной судьбы, которую взяли на чужую яхту и дали свой шмот поносить.

Хочешь, чтобы на тебя смотрели как на королеву? Обзаведись не короной, а королевской осанкой.

Осанку можно и нужно исправлять в любом возрасте.

Бывает, что спина настолько запущена, что расправить её — тупо больно.

Так, тем более, нужно исправлять!

Не мириться, записав себя пожизненно в сутулые люди с больной спиной, а этой самой спиной заниматься.

Сама боль не пройдёт, как и осанка сама не выровняется. Будет только хуже.

За несколько лет первая степень сколиоза у ребёнка перерастает в третью. Боль в пояснице у взрослого — в боль по всей спине и ограниченную подвижность, при которой трудно (а то и невозможно) бегать, подолгу сидеть, стоять и, в принципе, жить без обезболивающих.

Чем сильнее боль, тем сильнее вы скукоживаетесь, усугубляя сутулость. Сутулость же сама по себе рано или поздно приводит к болям в спине. Получается, замкнутый круг, но из него, повторю, можно и нужно вырваться.

Жители Западной Европы и Северной Америки вот уже 10 лет исправляют осанку с помощью методики Cordus&Sacrus.



Фото: Cordus&Sacrus

Это крайне эффективный, безопасный и понятный способ избавления от болей в спине, завоевавший, в прямом смысле слова, весь мир.

Система создана в Челябинске врачом-нейрофизиологом Юрием Корюкаловым и командой неврологов.

Американцы и европейцы вовсю пользуются этой методикой, а наши люди, как обычно, в танке: пока не доведут себя до операции на позвоночнике или даже до инвалидного кресла –ничего предпринимать не будут.

А, собственно, почему? Почему вы пускаете вопрос здоровья спины и красоты осанки на самотёк?

Методика Cordus&Sacrus сертифицирована и лицензирована и в Европе, и в Америке. Её эффективность клинически доказана в Санкт-Петербургской клинике при Российской Академии Наук и, по данным продаж, составляет 97%.

Попробуйте! Тем более, что вы, если система не понравится, совершенно ничего не теряете! Почему ничего? Об этом — позже.

Сначала — о принципе работы.

Вы ложитесь на аппарат Cordus&Sacrus, и его ортопедические вершины погружаются в околопозвоночные мышцы на глубину 28 миллиметров.

Для сравнения: при обычном массаже глубина воздействия составляет всего 10 миллиметров.

Уже через 3 минуты нервный центр, который регулирует тонус мышц, расслабляется. Спазм –основная причина боли — уходит. При этом сила воздействия аппаратов регулируется собственным весом пациента, поэтому не может быть ни, чрезмерной, ни травматичной.

Спазмы уходят, мышцы расслабляются, плечи сами естественным образом расправляются.

Я пробовала систему. 2-3 занятия с Cordus&Sacrus не самые приятные, даже немного болезненные. Но это нормально — значит, аппарат работает! Уже после первой процедуры совершенно не хочется сутулиться. Сутулость начинает казаться противоестественным состоянием. Важно не останавливаться на достигнутом результате и пройти весь курс (10 сеансов, 20 дней).

Как человек, который всю сознательную жизнь целенаправленно и системно занимается спиной, я, полежав на аппарате, даже и не поняла сначала, как нужно извернуться, чтобы спина приняла сутулое положение.

Недавно разработчики методики выпустили новинку Cordus Vibro.



Фото: Cordus&Sacrus

Этот аппарат оснащён двумя режимами вибрации, с которыми расслаблять спину и устранять боли стало ещё комфортнее. Помимо этого, прибор улучшает работу нервной системы, снимает стресс, нормализует сон.

Больше скажу: Cordus Vibro даже способен немного вытянуть позвоночник! Мне особенно понравилось использовать его на задней поверхности шеи: очень расслабляет.

Тем, кого заботит проблема вдовьего горба, очень рекомендую!



Фото: istockphoto.com

Наконец, самое приятное: цена!

Простой аппарат Cordus стоит всего 3900 рублей, что равно 1-2 сеансам простенького массажа.

Аппараты могут использоваться пациентами от 150 см и весом до 150 кг.

Методика помогает решить широчайший спектр задач:

– улучшить осанку и исправить сутулость у школьников,

– снизить боль в спине у мам, которые ежедневно носят ребенка на руках,

– расслабить мышцы после физических нагрузок,

– избавить от болей в шее и пояснице,

– разработать межреберные мышцы и диафрагму для восстановления после ковида,

– устранить боли в мышцах и суставах,

– устранить напряжение поясничных мышц и компрессию нервов, которые ведут к половым органам — и, как следствие, повысить потенцию.

Как видите, одним прибором может пользоваться вся семья!

Ещё более приятная новость: при покупке Cordus&Sacrus вы ничего не теряете: если в течение месяца эффекта нет, производитель аппаратов просто возвращает деньги. За 10 лет продаж по всему миру возврат Cordus&Sacrus составил менее 2 %. Это — из 100 тысяч проданных аппаратов в 48 странах!

Заказать Cordus&Sacrus можно на официальном сайте. Здесь же можно ознакомиться с противопоказаниями и задать специалистам все интересующие вопросы.

По коду MIRO22 – скидка 10%.

Болит спина? Как с осанкой дело обстоит? Жалуйтесь! Ну, или хвастайтесь!

Я, как уже сказала, всю жизнь занимаюсь осанкой: склонна к сутулости, каждый день над этим работаю. Стало намного лучше.

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