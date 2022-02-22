 

«Разорвал Минские соглашения в клочья»

22.02.2022, 13:50, Разное
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США ввели ограничения против «ЛДНР» и анонсировали новые санкции против России.

Президент США Джо Байден ввел санкции в отношении «ДНР» и «ЛНР». Указ американского лидера опубликован на сайте Белого дома.

Документ запрещает гражданам США любые инвестиции в экономику самопровозглашенных республик, а также ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров и технологий из республик и экспорт товаров из США в «ДНР» и «ЛНР». Также указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в самопровозглашенных республиках.

Все имущество и доли в имуществе, которые находятся в США или в дальнейшем попадают в США, принадлежащие связанным с «ДНР» и «ЛНР» людям будут заблокированы, говорится в тексте.

«Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР), являющихся регионами Украины,

противоречит обязательствам РФ по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины

и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в указе.

Помимо этого, США анонсировали новые санкции против РФ в ответ на признание Путиным «ЛДНР».

Постоянный представитель США при Совете безопасности ООН Линда Томас-Гринфилд во время экстренного заседания заявила, что Путин «разорвал Минские соглашения в клочья». По ее словам, признание «ЛДНР» ставит под угрозу суверенитет каждой страны, входящей в ООН, и нарушает устав организации.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон ранее также резко осудили решение о признании и пообещали, что действия не останутся без ответа.

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Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР») вечером 21 февраля. Согласно указу, российский президент поручил Минобороны РФ ввести войска в «ДНР» и «ЛНР», а МИДу — провести переговоры об установлении дипломатических отношений. Евросоюз, США, Великобритания, Турция и многие другие страны выступили против признания Путиным «ЛДНР». Решение РФ пока поддержали Абхазия, Южная Осетия, Никарагуа и хуситы.

Источник: Новая газета



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