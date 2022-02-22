Мнение: Решения

Мое отношение к принятию вчерашних решений по отношению к ДНР и ЛНР даже не двойственное, а тройственное.

Первое. Любое действие и любое решение режима, которое подрывает его устойчивость — это, безусловно, огромный плюс. Здесь действует негативистская (что само по себе не очень хорошо, но в наших условиях другого нет) формула: чем хуже для режима, тем лучше для России и ее народа. Чем раньше этот полутруп себя похоронит, тем больше шансов у страны и народа на нормальную жизнь в будущем.

Путин, проводя Совбез, решал тактическую задачу: проверить своих соратников на лояльность. Однако даже в этой сугубо аппаратной задаче он не изменил своему принципу: решать тактические задачи ценой стратегического провала. В записанном «прямом эфире» мы увидели вместо монолитного окружения фюрера стадо блеющих насмерть перепуганных трусливых овец. И других у Путина нет — только эти. О каком «донбасском консенсусе» с народом может идти речь, если даже в верхушке российской знати царит паника и страх?

Второе. Ввод войск на территорию Донбасса всего лишь легализовал известное давно военное присутствие России в этом регионе. Всё остальное остается как и прежде. Выбранная Путиным тактика «нас там нет» при всём своём идиотизме давала ему маленькую, с носовой платочек, площадку для манёвра. Теперь нет и её. В этом смысле положение режима ухудшилось, так как сократилось пространство решений. Тут мы имеем чисто управленческую формулу: эффективное решение расширяет это пространство, неэффективное — сужает. Так что, имея в виду первый пункт «чем хуже, тем лучше», это решение можно только приветствовать.

При этом Путин расширил пространство для Украины и для Запада в целом. Что не может не вызывать удовлетворение с той стороны. Теперь Украина может с полным основанием требовать и добиваться обеспечения своей безопасности даже без формального членства в НАТО. Здесь открывается весьма широкий перечень мер, включая и угрозу, озвученную Зеленским — возвращение ядерного статуса. Запад не может не отдавать себе отчет в том, что без ответа на действия Путина он воспримет это как слабость и пойдет дальше. Поэтому Западу придется создавать на территории Украины полноценный санитарный кордон, и эту ситуацию Путин создал вчерашним решением. И вот это приводит к третьему пункту.

Третье. Безопасность России, безусловно, серьезно понизилась. Создана и зафиксирована очередная «мина», которую придется обезвреживать после Путина. Причем у этой мины так перепутаны провода, что просто перекусить какой-то не получится. Однозначного решения у всех этих оставляемых отложенных катастроф нет. Их придется решать и в комплексе, и каждую по отдельности. И в этом смысле, приветствуя идиотское решение о признании, которое на самом деле решением уже не является (оно опоздало примерно лет на семь с половиной), нужно понимать, что проблему все равно предстоит решать. Другим людям и в других условиях, но разгребать всё, что оставит после себя эта никчемная бездарь, все равно придется.

—