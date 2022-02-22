За ночь восемь городов России лишились памятников Ленину

В восьми городах России за ночь исчезли памятники Владимиру Ленину.

От бюстов основателю СССР также избавились некоторые предприятия. Официально власти никак не комментируют “декоммунизацию”, но СМИ предполагают, что это связано с выступлением президента Владимира Путина.

Активнее всех от памятников избавлялись на Урале – в Екатеринбурге демонтированы сразу два монумента, также по одному убрали в Уфе и Перми. Рабочие “Уралвагонзавода” ранним утром демонтировали с фасада здания изображения двух орденов Ленина и металлические буквы “имени Ленина”. В Томске сносу попытались помешать местные коммунисты, но объясниться с рабочими им помешал языковой барьер – никто из сторонников интернационализма не знал таджикский язык.

По словам представителя администрации Новокузнецка, памятник в этом городе убрали, поскольку он находился в аварийном состоянии и угрожал прохожим. После экспертизы, проведённой в тот же день, монумент признали непригодным к восстановлению и отправили на слом.

– Он мог развалиться в любой момент и кого-то зашибить. Технический паспорт на памятник мы не нашли, ответственных лиц нет, с точки зрения документов это вообще самодеятельность какая-то, нелегальное сооружение, – пояснил источник в мэрии.

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