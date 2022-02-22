 

Мнение: Путин подписал указы о нападении на Украину?

22.02.2022, 13:13, Разное
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Президент России Владимир Путин принял в Кремле самозванцев из украинского Донбасса. И подписал с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

А перед этим Путин подписал указы о признании так называемых ДНР и ЛНР.

В этих указах невозможно не обратить внимание на пункты с поручениями министерству обороны:    «Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира».

В указе про ЛНР – точно такой же пункт.

Как не крути, но эти путинские указы – это приказы о введение подразделений российской армии на территорию Украину, захваченную бандосами и провозгласившими ДНР и ЛНР.

Очевидно, что для США, Великобритании, Франции, Германии и многих других стран ввод российских войск на территорию ДНР и ЛНР – равносилен нападению на Украину.

Как очевидно и то, что в ближайшее время будет созван Совет Безопасности ООО….

Мне интересно, новые пакеты санкций против России будут приняты уже на этой неделе? Или как?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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