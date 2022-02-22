 

Что выгоднее: купить квартиру или снимать?

22.02.2022, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обычно аренда стоит дешевле ежемесячных платежей по ипотеке, тем более не нужно собирать деньги на первоначальный взнос. Но зато все потраченные деньги на аренду уже никогда не вернешь, и съемное жилье не оформить в собственность.

Эксперты “Топ Новостроек” и МБК выяснили, что выгоднее: покупать недвижимость в ипотеку или снимать. Взвесили плюсы и минусы.

Кому лучше арендовать квартиру?

Для тех, кто постоянно путешествует и не хочет быть привязанным к одному городу — лучше всего арендовать квартиру. Аренда недвижимости и автомобиля для некоторых — это привычный и комфортный образ жизни. Главное преимущество съемного жилья — это мобильность. Например, не понравились соседи или нашли высокооплачиваемую работу в другом городе. Вы не привязаны к съемному жилью и в любой момент можете съехать.

Владелец жилья оплачивает капитальный ремонт и налоги за недвижимость. И квартиранту делать ремонт не нужно, а любые вопросы, связанные с оплатой за уборку подъезда, вывоз мусора и т. д., решает владелец недвижимости.

Минусы аренды недвижимости

Но у съемного жилья есть и свои недостатки:

  • Квартиросъемщик отдает деньги за чужое жилье, а не свое.
  • Для семейных людей снимать квартиру не выгодно, т. к. нужно думать о будущем.
  • Приходится соблюдать требования владельца жилья, иначе могу выселить.
  • В любой момент могут поднять плату за аренду, если снимаете без договора.
  • Владелец жилья может уведомить вас о том, что собирается продать квартиру и в течение месяца нужно освободить помещение.
  • Есть риск снять жилье у мошенников, которые сдают одну и ту же квартиру сразу нескольким квартирантам.

Кому лучше покупать квартиру в ипотеку?

Для тех, кто планирует обзавестись своей семьей, определился в жизни с работой, страной и городом, лучше всего покупать недвижимость. Даже если нет денег, выгоднее накопить на первоначальный взнос 10–20% и платить по ипотеке за собственное жилье, чем снимать, платить за аренду и обеспечивать жизнь чужого человека. Цены на недвижимость растут с каждым годом, поэтому выгоднее не копить всю сумму сразу, а купить в ипотеку с первоначальным взносом. В будущем стоимость жилья может вырасти и если захотите продать недвижимость, перекроете большую часть затрат по ипотеке.

Из других преимуществ покупки недвижимости в ипотеку — возможность купить недвижимость по ставке 7%. А если у вас есть дети, воспользуйтесь сертификатом материнского капитала для покупки жилья.

Минусы покупки жилья в ипотеку

Несмотря на преимущества, у недвижимости в ипотеку есть минусы:

  • Серьезная финансовая нагрузка на семейный бюджет, т. к. приходится ежемесячно платить за ипотеку.
  • Большая сумма первоначального взноса. Многие не могут собрать 10% первоначального взноса, т. к. сумма может достигать 1 млн руб.
  • Ипотечная недвижимость находится в залоге у банка до тех пор, пока заемщик не рассчитается с долгами.
  • Если потеряете работу или вас сократят, все равно придется выполнять финансовые обязательства.

Что делать, если нет денег на ипотеку?

Причина, по которой многие снимают квартиру, а не берут недвижимость в ипотеку — страх потерять доход. Ведь по ипотеке нужно ежемесячно платить, а это порождает страхи, что если не будет стабильной работы, банк подаст в суд и заберет недвижимость. Но если бы заемщики знали, что временные финансовые проблемы — это не приговор, они бы отдавали предпочтение ипотеке.

С уважительными причинами — например, потерей работы, можно пойти в банк и получить отсрочку. Оформите кредитные каникулы, если временно лишились работы на срок до шести месяцев. Предъявите документы — выписку с биржи труда, справку о зарплате и ПФР, чтобы доказать свое финансовое положение. Менеджеры предоставят отсрочку сроком до шести месяцев. Вас могут полностью или частично освободить от ежемесячных выплат без штрафов.

А если нашли более выгодное предложение — например, платили ипотеку по ставке 12%, но в другом банке нашли за 8% — оформите рефинансирование. Главное, не допускайте просрочек по оплате и получите согласие старого кредитора. Кредитный брокер МБК помогает в таких ситуациях — подберет выгодную процентную ставку в банке и бесплатно поможет найти выход из сложного финансового положения.

Аренда или покупка — что выбрать?

Если собственного жилья нет, но планируете жить семьей, лучше задуматься о покупке недвижимости в ипотеку. Все будет зависеть и от обстоятельств, вашего заработка, жизненной позиции, перспектив и семейного положения.

Если сомневаетесь, что для вас выгоднее, еще раз пересмотрите все преимущества и недостатки покупки и аренды. Семейным и тем, кто в ближайшем будущем планирует обзавестись семьей, лучше и выгоднее всего собрать деньги на первоначальный взнос и купить квартиру в ипотеку.

А вот для тех, кто еще не определился в жизни, не знает, где хочет жить и работать — проще и выгоднее арендовать жилье. В любой момент можно будет отказаться от аренды, найти более выгодное и доступное по цене предложение или уехать из города, и даже страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Ученые сообщили о неожиданном результате комбинирования вакцин от COVID-19

08.01 / Мнение: Отношения между Троцким и США в 1939-1940 гг.

06.11 / Версия: Латвия готовится сражаться с Россией

16.10 / Мнение: Двойные стандарты магического мышления, нетрадиционный Рюрик и бесплатные лекарства по рецепту

14.10 / Скандалы: Кто сломал океан?

25.06 / Свободу диктанту!

12.12 / Певица Наргиз рассказала об употреблении спиртного до и во время концерта

07.12 / Призрак COVID-19: с какими последствиями сталкиваются переболевшие?

19.02 / Разборки с Бортич – Личное мнение

27.07 / В Швейцарии опять предлагают повысить пенсионный возраст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика