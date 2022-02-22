Квартиры невакцинированных пенсионеров уплотнят беженцами

Для минимизации естественной убыли населения правительственная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина предложила уплотнить квартиры пенсионеров, находящихся в зоне риска, а именно непривитых.

Шаг позволит улучшить условия жизни пенсионеров, поскольку они получат соседей, которые им смогут помочь в случае возникновения любых проблем вызвать врача на дом, продегустировать еду на содержание отравляющих веществ, нежелательных к употреблению и помочь по хозяйству с уборкой ценных предметов в квартире.

Уплотнение начнется с пенсионеров, которые не только не вакцинированы, но имеют параметры жилплощади в режиме найма, превышающие социальные нормы на число проживающих. Например, когда 1 пенсионер имеет более одной квартиры или количество комнат, превышает количество прописанных членов семьи – не занятые комнаты.

– Практика уплотнения жилплощади существовала еще в СССР, а пенсионеры СССР очень любят, мы даем им наконец возможность почувствовать ностальгию. В качестве подселяемых соседей пенсионеры в первую очередь смогут выбрать жителей из любых соседних регионов России, которые испытывают сложности с беженцами, – прокомментировали инициативу в Государственной думе.

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