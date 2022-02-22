 

Компания «Эвалар» передала Российскому Красному Кресту партию витамина D3

22.02.2022, 12:45, Разное
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На фоне пандемических ограничений, предусматривающих сокращение личных контактов, озабоченность людей физическим и психологическим здоровьем продолжает расти.  

«Миссия Российского Красного Креста – оказывать помощь всем, кому она крайне необходима. И мы очень благодарны компании «Эвалар» за сотрудничество и поддержку нашей деятельности. Так мы сможем помочь еще большему числу людей, наиболее уязвимым группам, предоставить им витамины и помочь поддержать их здоровье. Особенно это необходимо сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции»,– прокомментировал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Одна из миссий «Эвалар» заключается в том, чтобы каждый человек имел возможность поддерживать свое здоровье и здоровье своей семьи натуральными препаратами высокого качества. Именно поэтому компания регулярно проводит социально значимые проекты, направленные на сохранение здоровья населения. За последние несколько лет компанией проводились акции в поддержку доноров крови «Спасибо, донор!», информационные кампании по профилактике и предотвращению инсульта, оказывалась помощь в сборах средств для благотворительных организаций, а также была организована передача антисептических средств домам престарелых в разгар пандемии.

Как отметила Председатель Совета Директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Сергеевна Прокопьева: «Мы рады сотрудничеству с самой крупной благотворительной организацией в  России. В рамках нашего совместного проекта мы передаем Российскому Красному Кресту партию витамина D3. Концентрация витамина D в организме человека после перенесенных сезонных вирусных заболеваний значительно падает, поэтому он рекомендуется специалистами для поддержания иммунитета и защиты во время вирусных инфекций. Его прием поможет поддержать здоровье нуждающимся слоям населения в период пандемии».

ЗАО «Эвалар» — одна из крупнейших в РФ фармацевтических компаний. Абсолютный национальный лидер по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья. Первая в РФ компания, реализовавшая принцип полного цикла производства – от выращивания растительного сырья, до упаковки готовой продукции. В декабре 2021 года компания отметила 30-летний юбилей со дня своего основания.

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» осуществляет свою деятельность более 154 лет. В мае 2022 года организация отметит свое 155-летие. Миссия РКК – предотвращать и облегчать страдания людей. Российский Красный Крест является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного полумесяца. В 84 регионах РФ работают представительства РКК.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца  является крупнейшим в мире гуманитарным объединением. Задача Движения – облегчать страдания людей, защищать жизнь и здоровье человека и обеспечивать уважение к человеческой личности, особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций. Представлено в 190 странах и пользуется поддержкой миллионов добровольцев. Ими движет сила гуманности.



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