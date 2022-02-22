Валерия и Иосиф Пригожин, Эмин, Юлия Барановская и другие гости кинопремьеры в Москве

Фильм, который покажут на Первом канале завтра, в День защитника Отечества, представили режиссер Олег Погодин и актеры Константин Лавроненко, Гоша Куценко, Елена Север, Максим Коновалов, Николай Шрайбер, Кирилл Одоевский, Марго Адаева и другие.

Среди первых зрителей, которым удалось посмотреть картину, были Иосиф Пригожин, Валерия, Юлия Савичева, Юлия Барановская, Эмин Агаларов, Екатерина Одинцова, ВладиМир, Игорь Гуляев, Виктор и Татьяна Дробыш, Дмитрий Красилов и другие.

Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин Олег Погодин Эмин Агаларов

По сюжету фильма, Татьяна Стебельцова (Елена Север) оставляет военную журналистику и идет работать в светской хронике. В рамках очередного задания редакции она отправляется делать репортаж с концерта знаменитого дирижера Виктора Февралева (Константин Лавроненко), оркестру которого предстоит играть на военной базе в Сирии. В разгар мероприятия концертный зал захватывают террористы. Их цель – месть за лидера, которого захватили российские военные. Руководить операцией по спасению заложников присылают бывшего мужа Татьяны Сергея (Гоша Куценко) – опытного военного, который давно живет своей работой. Для Сергея эта задача становится слишком личной, потому что среди захваченных террористами заложников – любимый человек.

Юлия Барановская, Елена Север и Екатерина Одинцова Виктор и Татьяна Дробыш Гоша Куценко Екатерина Одинцова Иосиф Пригожин и Валерия Константин Лавроненко Юлия Савичева ВладиМир Дмитрий Красилов Игорь Гуляев