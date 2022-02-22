Младший сын Дэвида Бекхэма впервые снялся для обложки журнала

Младший сын одной из самых популярных пар в мире – бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и певицы и дизайнера Виктории Бекхэм впервые стал героем обложки. Он появился на первой полосе свежего номера журнала i-D всего через два дня после своего дня рождения – 20 февраля парню исполнилось 17 лет.

Круз с выкрашенными в розовый цвет волосами запечатлен сидящим на стуле в белых боксерах. Фотосессия Бекхэма младшего повторяет образ Бекхэма-старшего образца 2000 года. Тогда Дэвид, будучи еще полузащитником сборной Англии, снялся в таком же образе и даже позе для обложки журнала Homme Magazine. Автором обеих фотосессий стал известный фотограф Стивен Кляйн.

В интервью изданию 17-летний Круз Бекхэм признался, что хочет заниматься музыкой. К слову, в августе прошлого года Круз посетил музыкальный фестиваль в Рединге, графство Беркшир, где впервые появился на публике со своей девушкой – Блисс Чепмэн, дочерью модели и звездного диетолога Розмари Фергюсон и художника Джейка Чепмэна. Это был первый публичный выход молодой пары в свет.

Круз, так же как его брат Ромео, занимался футболом, однако сейчас, несмотря на то, что предложения от спортивных клубов все еще есть, младший из Бекхэмов хочет быть как мама – музыкантом.

Отметим, что у Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей. Старший Бруклин делом своей жизни выбрал фотографию, выпустил одну фотокнигу, а сейчас много времени уделяет кулинарии и даже ведет свой видеоблог о еде. Поклонники молодого человека с нетерпением ждут его свадьбы – Бруклин давно уже сделал предложение руки и сердца своей девушке Николе Пельтц. Средний сын Ромео – футболист и теперь самый богатых из детей. Недавно он подписал многомиллионный рекламный контракт. Младшему ребенку в семье – дочери Харпер – всего 10 лет и она сейчас определенно любимица семьи.