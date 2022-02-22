Мнение: Трампу не прикажешь

Все-таки поражает беспредельное злорадство, с которым наша прогрессивная обчественность встретила “внезапные” требования Трампа к Путину – вернуть Крым и вообще вести себя тихо. На самом деле такое развитие событий было очевидным с самого начала – читающие блог Сапожника в курсе дела. Сейчас на Трампа в Америке идет невероятный накат, в том числе и за “связь с русскими” – и он, понятное дело, с охотой тут же принялся сдавать Путина с потрохами. А чего все ожидали-то – что Трамп проявит невиданную принципиальность, защищая интересы путинской России?? Интересы бедовой путоРаши даже Лукашенко отродясь никогда не защищал – хотя Белоруссия все-таки в значительной степени от РФ зависит; так какие ж были основания ожидать чего-то от американского президента, который от нас не зависит вообще никак? Просто, типа, от любви, большого и светлого чувства к нашим русским березкам? Но кто сказал, что у Трампа такие (или вообще какие-нибудь) чувства есть?

Как раз наоборот: в сложившейся ситуации Путин для Трампа – просто идеальная фигура для сдачи. Отказываться от войны с исламскими мигрантами или там с “обамакер” в здравоохранении Трампу не с руки – избиратели не поймут-с, он растеряет и ту немногую поддержку американских реднеков, какую имеет. А вот оттоптаться на России, чем больше, тем лучше – самое то; ведь, смех смехом, но относительно России Трамп НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ!

Во всяком случае, публично. Есть, конечно, конспирологическая теория, что Трампу за “снятие санкций” как раз и заплатили той самой “приватизированной” долей “Роснефти” в 19,5%, про которую сегодня никто не знает, кому ж она в итоге принадлежит (как и, кстати, где же полученные якобы за нее деньги). Почему бы и не Трампу? Версия красивая, спору нет: вроде и дикая идея – подкупать руководителя самой сильной державы, но если за сумму миллиардов в пять баксов – может, Трамп бы взял?

Едва ли. А если не взял – тогда Путину и нашим “патриотам” не позавидуешь. Опять им, в который уже раз, придется разочаровываться в Америке. “Был среди них один хороший чувак – Трамп; да и тот оказался порядочная свинья!”

Но дело даже не в Трампе с его кознями. Поражает эта радость, что в мире продолжат ЧМОРИТЬ РОССИЮ. От этой радости сейчас заходится Фейсбук.

Мне эта радость не просто непонятна – она мне кажется пошлой и плебейской. Да, многие сейчас ненавидят Путина; да, мало кому (из нормальных людей) может нравиться нынешний общественно-политический строй в стране и правящая верхушка. Это все так – но вопрос в другом: зачем радоваться что у ТВОЕЙ страны оформляется новый мощный и абсолютно отмороженный враг?

Мне скажут, что Трамп своими будущими санкциями и “более твердым” (чем Обама) обращением с Путиным “приблизит крах путинского режима”; допустим, что так. Но как это будет происходить? Смысл всякого рода экономических санкций на самом деле прозрачен, как слеза: путем удушения сделать жизнь в “наказуемой” стране до такой степени невыносимой, чтобы ее народ дошел до отчаяния и поднялся на борьбу с правительством, под девизом “лучше смерть, чем такие мучения”.

Ну и? Это что, разве хорошо? Дальнейшее падение уровня жизни в ТВОЕЙ стране, вызванное внешним давлением? Чему ж тут радоваться-то, я не пойму? Это какой-то классический садомазохизм, по-моему. Или глупость – если кто-то впрямь считает, что во всей стране будет мор, глад и хлад, а “нас это не коснется”.

Но основная подлость опять же не в этом. Мне непонятно, как вообще можно всерьез ЖЕЛАТЬ, чтобы условный Трамп (Обама, ООН, Менгисту Хайле Мариам) “сверг нашего Путина”, или хотя бы радоваться, что какой-то Трамп из далекого далека заявляет о желании этого добиться. Это холопское, подлое желание.

Да, я знаю, “прогрессивная общественность” считает, что Путин ведет Россию не туда и вообще плохой правитель. Я, собственно, с этим мнением согласен – но простите: если НАШ правитель никуда не годится, разве не НАШЕ дело убрать его и поставить другого, получше? Чья это ответственность – неужели Трампа?

Радуясь “внезапному Трампу”, наши “противники режима”, по сути, радуются, что кто-то посторонний согласился сделать ЗА НИХ их собственную работу. А мы тогда, значит, без драки попадем в большие забияки – как хорошо!

Полнейший детский сад. И более того: неужели непонятно – если правитель чужого государства вслух говорит, что он “прижмет” нашего правителя за многочисленные грехи – он тем самым расписывается в том, что ни в грош не ставит НАС, жителей своей страны; что он не верит в то, что мы сами на что-то способны, то есть, говоря прямо, расписывается в ПРЕЗРЕНИИ к нашему народонаселению.

Воля ваша, но лично я не готов радоваться тому, что кто-то публично признается в презрении ко мне – это как раз и называется лакейством. “Плюй в глаза – божья роса”. И особенно пикантно, когда наши “прогрессивные” веселятся по поводу слов именно Трампа, то есть человека, которого они сами же искренне считали тупым, недалеким и вообще чудовищем.

Но если тупое чудовище угрожает вашей стране – это разве повод для радости? Если “тупой урод” говорит, что заставит нас свергнуть своего “неправильного правителя” – разве это не повод задуматься, в чьих интересах произойдет свержение?

Не повод, конечно. Я уже не раз говорил, что величайший, несмываемый позор России – если Сталин в самом деле банально умер в своей постели от старости. Это означает, что если бы не законы природы, он бы правил страной и по сей день? Бррр!! От Сталина, значит, избавил господь бог, от компартии Горбачев, от Путина избавит Трамп – а мы-то все здесь на что? Неужели не стыдно чувствовать себя вечным планктоном?

Лично мне – стыдно и неприятно. Элементарная гордость – не позволять ЧУЖИМ наводить порядок в твоем собственном доме. Пусть даже у чужих, как мы считаем, “самые добрые намерения”.

И нас нисколько не извиняет то, что мы и в собственном доме всегда чужие. Это наши личные тараканы и наша собственная трусость (2017)

5 лет прошло, а актуальность только возросла, похоже.