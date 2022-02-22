После побега криминального авторитета из-под домашнего ареста в Подмосковье начата проверка

В Московской области организовали проверку после сообщений о сбежавшем из-под домашнего ареста обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

Сотрудники ФСИН получили сигнал о снятии электронного браслета обвиняемым 17 февраля, по месту жительства находящийся под домашним арестом не был, сказала Врадий, передает РИА «Новости».

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств, способствующих побегу. Проводятся осмотры и опросы, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения сбежавшего», – уточнила представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что 56-летний криминальный авторитет Игорь Кокунов (Вася Бандит), проходящий по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сбежал из-под домашнего ареста.

Кокунов был задержан в июне 2020 года.

С 1993 года обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии с прозвищем «Вася Бандит», у него есть судимости за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

Он пропагандировал криминальную субкультуру, разрешал споры и конфликты между лидерами преступных групп, проводил «воровские суды» и выносил «воровские приговоры».