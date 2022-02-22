 

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве детей в Киселевске отправили под суд

22.02.2022, 12:35, Новости дня
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Подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек в городе Киселевск в Кемеровской области отправили под суд, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в сентябре 2021 года в Киселевске на остановке к обвиняемому подошла девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он предложил купить ей и подруге сладости, и еду для птиц. Он приобрел для себя алкоголь, а детям – сладости, и уговорил их пойти с ним.

«В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера. Чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище», – указали в СК.

Родители одной из девочек, обеспокоенные тем, что ребенок не вернулся домой, сообщили об этом в правоохранительные органы.

Напомним, 6 сентября в Киселевске в Кемеровской области пропали две девочки. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Через некоторое время девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение.



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