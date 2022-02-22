 

Платежным средством на территории ДНР и ЛНР стал российский рубль

22.02.2022, 12:35, Новости дня
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Платежным средством на территории ДНР и ЛНР является российский рубль, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко, представляя проект договора в Госдуме.

«Предусмотрено принятие Российской Федерацией эффективных мер для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем республик, исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль», – передает РИА «Новости» слова Руденко.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. 

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.



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