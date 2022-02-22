Мнение: “Я думаю, что это начало новой Холодной войны”

Примечательная и весьма актуальная (в свете вчерашних событий) заметка 1998-го года (!), где один из архитекторов Холодной войны против СССР дает оценку процессу грядущего расширения НАТО на восток.

"Я думаю, что это начало новой Холодной войны"

Его голос сейчас немного ослабел, но разум, даже в 94 года, такой же острый, как и прежде. Поэтому, когда я связался с Джорджем Кеннаном по телефону, чтобы узнать его реакцию на ратификацию Сенатом расширения НАТО, неудивительно, что человек, который был архитектором успешного сдерживания Америкой Советского Союза и одним из великих американских государственных деятелей 20-го век был готов дать ответ.

«Я думаю, что это начало новой холодной войны», — сказал г-н Кеннан из своего дома в Принстоне. «Я думаю, что русские постепенно будут реагировать довольно негативно, и это повлияет на их политику. Я думаю, что это трагическая ошибка. Для этого не было никакой причины. Никто никому не угрожал. Это расширение заставило бы отцов-основателей этой страны перевернуться в гробу. Мы подписались на защиту целого ряда стран, хотя у нас нет ни ресурсов, ни намерения делать это всерьез. [Расширение НАТО] было просто беззаботной акцией Сената, который не проявляет реального интереса к иностранным делам».

«Что меня беспокоит, так это то, насколько поверхностными и неинформативными были все дебаты в Сенате», — добавил г-н Кеннан, присутствовавший при создании НАТО и чья анонимная статья 1947 года в журнале «Foreign Affairs» была подписана «X». определил политику сдерживания Америки в период холодной войны на 40 лет. «Меня особенно беспокоили упоминания России как страны, умирающей от желания напасть на Западную Европу. Неужели люди не понимают? Наши разногласия во время холодной войны были с советским коммунистическим режимом. А теперь мы поворачиваемся спиной к тем самым людям, которые устроили величайшую бескровную революцию в истории, чтобы свергнуть этот советский режим.

«И российская демократия продвинулась так же далеко, если не дальше, как и любая из этих стран, которые мы только что подписали для защиты от России», — сказал г-н Кеннан, который начал работать в Государственном департаменте в 1926 году и был послом США в Москве. в 1952 году. «Это свидетельствует о столь слабом понимании истории России и советской истории. Конечно, со стороны России будет плохая реакция, и тогда [расширители НАТО] скажут, что мы всегда говорили вам, что русские такие, но это просто неправильно».

Остается только гадать, что скажут будущие историки. Если нам повезет, они скажут, что расширение НАТО на Польшу, Венгрию и Чехию просто не имело значения, потому что вакуум, который он должен был заполнить, уже заполнен, только команда Клинтон этого не видела. Они скажут, что силы глобализации, интегрирующей Европу, вкупе с новыми соглашениями о контроле над вооружениями оказались настолько могущественными, что Россия, несмотря на расширение НАТО, продвигалась вперед по пути демократизации и вестернизации и постепенно втягивалась в слабообъединенную Европу. Если нам не повезет, они скажут, как и предсказывает г-н Кеннан, что расширение НАТО создало ситуацию, при которой НАТО теперь должно либо расширяться до границ России, спровоцировав новую холодную войну, либо прекратить расширение после этих трех новых стран. и создать новую разделительную линию через Европу.

Но есть одна вещь, которую будущие историки наверняка заметят, а именно крайняя бедность воображения, характерная для внешней политики США в конце 1990-х годов. Они отметят, что одно из знаменательных событий этого столетия произошло между 1989 и 1992 годами — крах Советской империи, у которой были возможности, имперские намерения и идеология, которые действительно угрожали всему свободному миру. Благодаря решимости Запада и мужеству российских демократов эта советская империя рухнула без единого выстрела, породив демократическую Россию, освободив бывшие советские республики и приведя к беспрецедентным соглашениям о контроле над вооружениями с США.

И что ответила Америка? Это должно было расширить союз НАТО времен холодной войны против России и приблизить его к границам России.

Да, скажите своим детям и детям ваших детей, что вы жили в эпоху Билла Клинтона и Уильяма Коэна, в эпоху Мадлен Олбрайт и Сэнди Бергер, в эпоху Трента Лотта и Джо Либермана, и вы тоже присутствовали при сотворении порядка после холодной войны, когда эти внешнеполитические титаны объединили свои усилия и произвели . . . мышь.

Мы живем в эпоху лилипутов. Единственная хорошая новость заключается в том, что мы добрались сюда целыми и невредимыми, потому что была другая эпоха — эпоха великих государственных деятелей, обладавших воображением и отвагой.

Прощаясь со мной по телефону, мистер Кеннан добавил еще одну вещь: «Это была моя жизнь, и мне больно видеть, что в конце она так испортилась».

(с) Томас Фридман

https://www.nytimes.com/1998/05/02/opinion/foreign-affairs-now-a-word-from-x.html – цинк

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