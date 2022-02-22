Парадигма гражданской войны

Как понять логику Кремля? Для этого придется отказаться от демократического словаря и разделить закон и право в России.

«Диктатура закона»

Многолетнее замешательство либералов, достигшее в прошедшем году стадии прострации, связано с когнитивным диссонансом, возникающим от постоянного употребления терминов «право» и «суд» при растущем понимании того, что этот дискурс уже пуст. Даже «произвол» — слово из того же правового словаря, оно объясняет сразу все и тем самым вообще ничего.

Описывая ситуацию в терминах прав человека, мы подыгрываем Кремлю, который пытается сохранить правовые декорации в виде парламента и судебной системы. Мы не можем отказаться говорить о праве и суде, но их надо понять иначе — так, как, не слишком над этим рефлексируя, мыслят их в Кремле.

Первые слова тогда еще не президента на эту тему прозвучали в феврале 2000 года в «открытом письме избирателям»: «диктатура закона». Неизвестная ранее формула озадачила правоведов, хотя сразу было понятно, что это некий дженерик, русифицированный паллиатив правовому государству, или Rule of Law.

Но лишь со временем прояснилось, что Путин не различает право и закон. Эту же позицию плоского юридического нормативизма вслед за ним заняли и судьи.

«Закон» стал всего лишь одним из инструментов, не имеющим собственной ценности, который государство вольно переделывать под текущие нужды (как это было сделано с Конституцией в 2020 году), а «диктатура» за прошедшие 23 года прояснила свой смысл в том, что суд здесь — уже лишнее звено.

Владимир Путин в 2000-м году. Фото: Сергей Величкин / ТАСС

Излишним стало и Федеральное собрание. Механизмы принятия законов и вынесения судебных решений непрозрачны, и только тот, кто сидит внутри, понимает, как они работают. Но, находясь снаружи, мы можем представить парламент и суды в виде «черных ящиков», чтобы убедиться, что на выходе из них получается ровно то же самое, что было на входе. Это рудимент, хвост павлина и роскошь, которую режим может себе позволить, пока позволяет бюджет.

Осознает ли эту проблему гарант Конституции? Он просто вкладывает в те же слова иное значение.

Логику режима Путина мы чаще пытаемся объяснить как только реакцию на возникающие вызовы — как это делает, опираясь на множество интервью, Михаил Зыгарь в книге «Вся кремлевская рать». С такой точки зрения «право» выглядит в самом деле как молоток, который лежит на полке и извлекается оттуда не чаще, чем появляется нужда забить гвоздь.

Но все действия Кремля предстают вполне последовательными и проективными, если рассмотреть их через призму Цензуры в широком смысле слова,

как борьбу в смысловом пространстве за «магическую власть номинации», как называет ее Пьер Бурдьё, видя в ней «власть создавать вещи при помощи слов».

Ни в природе, ни в истории, ни в биографии — нет ничего такого, что сделало бы необходимым придание вот этому конкретному лицу свойства «быть президентом». В физической географии или, если угодно, в онтологии точно так же нет ничего, что требовало бы признания Крыма российским (украинским, турецким, греческим, хотя эти свойства ему тоже приписывались). Это только слова, которые приобретают обязывающую силу лишь постольку, поскольку с ними соглашается какое-то количество людей или, как в случае с Крымом, государств.

Власть производить такие «номинации», ранжировать, присваивать звания и названия, навешивать ярлыки и ценники — это и есть реальная власть. Насилие потребно ей не для увеличения числа согласных, для чего хватает и слов, а для удаления с поля и стигматизации несогласных. А «право» и «суд» необходимы для легитимации такого насилия в общем смысловом пространстве.

Страна экрана

Первой стратегической акцией режима, стартовавшей весной 2000 года, стал захват НТВ — с этого началась монополизация сферы знания в том смысле, в котором Мишель Фуко ставит знак равенства между ним и властью. «Знание» в этом смысле не обязательно истинно, скорее наоборот — чаще всего это миф. Наряду с прямой пропагандой новое НТВ стало понижающим трансформатором смыслов: эфир заполнил «интертеймент» настолько безвкусный, что он оказался неприемлем для прежних зрителей. За НТВ последовали и другие «СМИ», решая чисто коммерческую задачу привлечения массового зрителя (читателя). Но Кремль тем самым решал и иную, политическую задачу — обновления языка «знания» в духе сразу ставшего образцом «мочить в сортире».

Технология пропаганды основывается на подаче ее незаметными вкраплениями в развлечения — так отраву подмешивают в сладкий чай.

«Аналитические» ток-шоу превратились в ристалища, зритель предвкушает уже известный результат, а его одобрение вызывает лишь избыточная агрессия (автор теории современного мифа Ролан Барт примерно так же описывает «Мир, где состязаются в кетче»).

Митинг против редакционной политики НТВ. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Настоящая журналистика, которая не монтируется с массовыми развлечениями, не может тягаться за аудиторию с этим коктейлем из развлечений и пропаганды. Параллельно идет уничтожение тех источников смыслов, в которых Кремль видит «угрозу западного вмешательства», — этот процесс не останавливался ни на миг, пока обретший небывалое могущество Роскомнадзор в погоне за блогерами в виде «СМИ и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента» «не добрался до мышей» (коли уж отсылки к скабрезным анекдотам, как только что помянутая президентом «спящая красавица», превращены им в политический мейнстрим).

Следующей важнейшей акцией, начавшейся в 2001 году, стало «дело ЮКОСа», которое не столько ставило перед собой экономические цели (захват имущества был осуществлен попутно), сколько несло политический посыл: «олигархам» дали понять, что поддержка оппозиции и вообще альтернативных точек зрения будет считаться переходом за красную черту. В РФ финансирования не стало, и медиа и НКО — проводникам «западного влияния» — был и указан путь на Запад. Но в 2012 году был принят закон об «иностранных агентах», а в 2015-м в «закон Димы Яковлева» были внесены поправки о «деятельности нежелательных иностранных или международных НКО».

В репертуаре этих спектаклей были обыски, допросы, аресты, решения судов общей юрисдикции и арбитражных (как недостаточно надежные они были лишены самостоятельности в феврале 2014 года), но использование этих инструментов не означает, что борьба ведется в правовом пространстве, она идет в поле знания по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Постепенно от правоприменительной практики очередь доходит и до самих законов: они утрачивают нормативный характер и приобретают вид распоряжений

— как в случае лишения задним числом пассивного избирательного права тех граждан, которые помечены властью как «причастные к деятельности экстремистских и террористических организаций». Напротив, административные и судебные практики перенимаются и закрепляются, что делает право существующим лишь на бумаге.

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Ведущую нормативную роль приобретает политический язык, транслируемый сверху вниз. Теодор Адорно в работе, посвященной такому языку в предвоенной Германии, определяет его как «жаргон подлинности» (также возможен перевод как «почвенности»). Заклинания, произнесенные через «СМИ», приобретают значение, близкое к известной юристам «преюдиции», — как то, что уже установлено и чего доказывать больше не нужно.

В жаргоне подлинности знакомые слова («государственный суверенитет» или «традиционные ценности») утрачивают способность что-либо объяснять, но тот, кто овладел жаргоном, ни в каких объяснениях уже и не нуждается, а тот, кто пытается копнуть глубже, маркируется в лучшем случае как шут, в худшем — как «агент», и эта маркировка регулирует общественные отношения гораздо в большей степени, чем переваренное жаргоном «право».

Михаил Ходорковский за решеткой. 2004-й год. Фото: Федор Савинцев / ТАСС

Чрезвычайное положение навсегда

Насколько я понимаю Владимира Путина, несколько раз благодаря членству в СПЧ имев возможность видеть его не только на экране, жестокость как свойство характера ему не присуща — насилие он допускает лишь как средство достижения цели. Цель, в свою очередь, он видит в «возрождении великой России», и все его действия, включая выстраивание «вертикали» и создание финансовых активов у друзей, подчинены этой мессианской идее (вопрос, как она возникла, мы оставим за скобками). Но результат, увы, всегда оказывается следствием использованных средств, а не поставленных целей.

Кремль стремится расширить свою власть «создавать вещи при помощи слов» на мировой уровень, направляя огромные деньги на пропаганду за рубежом, а возможно, используя и специальные негласные средства. Но на официальном уровне на основаниях, отличных от концепции прав человека, с президентом, кроме как в Китае, никто из серьезных партнеров не будет говорить. Поэтому Кремль не готов отказаться от обсуждения тем права и суда в подлинном смысле этих слов, и в таком значении они появляются и во внутреннем дискурсе.

Однако право — само по себе западное изобретение. Идея прав человека появилась не вчера и даже не в результате создания после страшной Второй мировой войны Совета Европы с его Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Идея личности и ее свободы, восходящая к христианству, была предметом многовековой борьбы в Европе, откуда в ХVIII веке попала в Россию и в ХIХ была существенно обогащена ее философами и писателями. Но в целом мысль, что право может защитить личность от государства, а не наоборот, в России, где лишь в 1861 году было упразднено крепостное рабство, выглядела диковинно, а социалистический проект, изначально западнический, на 70 лет ее полностью похоронил — если не считать движения маргиналов-диссидентов, напротив, поднявших права человека на щит.

Между тем в период «перестройки» оказалось, что лишь эти бывшие отщепенцы и могли произнести что-то политически внятное. Концепция прав человека была закреплена в Конституции, а в 1996 году, присоединившись к Европейской конвенции, РФ признала, что основные права и свободы человека имеют приоритет перед ее суверенитетом. В последнее время

Кремль пытается уйти от безусловного выполнения решений ЕСПЧ с помощью ставшей рутиной переделки законов, но формально отречься от права РФ пока не решается.

Если право нельзя отменить, его действие надо приостановить — для начала на время и точечно, но нет ничего более постоянного, чем временное. Приостановка права на его же языке называется режимом чрезвычайного положения.

Путин выиграл свои первые выборы на фоне необъявленного чрезвычайного положения, реально созданного второй чеченской войной. Одним из самых страшных ее эпизодов стал теракт в бесланской школе 1 сентября 2004 года, а 13 сентября президент огорошил глав регионов, приглашенных на расширенное заседание правительства, уже не обсуждаемым решением об отмене выборов губернаторов:

Владимир Путин решил упразднить выборы губернаторов в России

«После теракта считаю… что система исполнительной власти в стране должна быть не просто адаптирована к работе в кризисных ситуациях, а кардинально перестроена… с целью укрепления единства страны и недопущения возникновения кризисов».

Выборность не укладывалась в схему номинации и ранжирования, но никакого отношения к проблемам федерализма и местного самоуправления, уничтожению которых принятый вскоре закон положил начало, трагедия в Беслане не имела: основание для приостановки права было воображаемым, а о его временном характере вопрос даже не стоял. Далее режим чрезвычайного положения перешел в постоянный, хотя официально никогда не объявлялся.

«Институт чрезвычайного положения» (кавычки, поскольку он подразумевает как раз отмену действия всех институтов) имеет давнюю историю. В Древнем Риме диктатура вводилась решением сената в случае войны или стихийных бедствий, диктатор получал неограниченную власть, но слагал полномочия через полгода либо после исполнения поручения сената — так продолжалось, пока Юлий Цезарь незадолго до своего убийства, а за ним Август не были объявлены императорами. Диктаторам полагалось сопровождение ликторов, вооруженных перетянутыми красной лентой прутьями — фасциями, от которых произошел термин «фашизм». Это не просто совпадение, оно указывает на соблазн и на вектор развития режима чрезвычайного положения.

Институт чрезвычайного положения глубоко исследован Карлом Шмиттом в 30-е годы ХХ века и его современным последователем Джоджо Агамбеном. Шмитт — «коронованный юрист Третьего рейха», но при этом блестящий философ и юрист — предложил

рассматривать право как, по сути, декорацию, позволительную лишь в редкие в истории спокойные времена, а чрезвычайное положение — как на самом деле обычное, повседневное положение.

Возвращение к Шмитту в современном политическом и правовом дискурсе связано с ускорением истории и его мыслью о том, что право как стабильная и в силу этого неповоротливая система непригодно для ответа на стремительно возникающие вызовы. Шмитт очерчивает сферу политического как «пространство, в котором определяются друзья и враги», а Агамбен рассуждает о «парадигме гражданской войны» (распри), которая остается в основе всякого общества, вопрос лишь в степени ее остроты и проявленности.

Жителю нашей страны трудно не согласиться с этой мыслью, но с поправкой на то, что гражданская война постоянно ведется здесь не столько в физическом, сколько в смысловом пространстве: периоды Rule of Law скоротечны, а чрезвычайным положением, начиная хоть с опричнины, тут никого не удивишь. Не факт, что после отдаления Павловского в Кремле кто-то слышал про Шмитта, но политику мыслят точно по нему, навешивая ярлыки на «врагов», необходимых для обоснования необъявленного чрезвычайного положения. Но и «друзья» там тоже нужны — в качестве опоры собственной легитимности.

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Два русских народа

Вовремя не замеченная «парадигма гражданской войны» была заложена в 2001 году в самом названии создаваемой тогда партии «Единая Россия», что выражало важнейшую установку Кремля. Но по крайней мере с ХVIII века РФ никогда не была единой: в результате петровских реформ и культурной политики Екатерины здесь возникло и развилось прозападное крыло, чьи устремления большинством населения, а чаще всего и правительством, отвергались или не воспринимались. Впрочем, до этого РФ в том виде, в каком мы ее знаем и в каком она нашла свое место в мировой истории, собственно, и не существовало.

Движения западников и славянофилов оформились в РФ к середине ХIХ века, но традиция западничества имеет более давние корни — можно почитать хоть переписку с Иваном Грозным беглого воеводы Андрея Курбского, которую тот затеял из Ливонии. Среди классических западников и славянофилов были самые образованные люди, они ходили друг к другу в гости, во многом признавали правоту друг друга и во всяком случае умели друг друга слушать. Но к концу ХIХ века, по словам крупнейшего русского философа Владимира Соловьева, высокое славянофильство уступило место «низменному национализму», а отношения двух главных течений русской мысли «упростились и вернулись к борьбе между дикостью и образованием».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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