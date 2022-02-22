Мнение: Как грабят русских за рубежом

По поводу текущего падения российского рынка акций. Мы обсуждали всё это месяц назад, в Школе Капитализма. Для тех, кого раздражают красные цифры на экране, есть замечательный инструмент страховки — опционы. По ряду причин опционы на Мосбирже представлены не очень хорошо, но кое-что там есть.

Если вы тогда воспользовались моим советом и купили страховочные опционы, сейчас вы в порядке, так как их стоимость выросла в 8 раз или около того. Другие два варианта защиты, которые я предлагал, тоже работают:

https://mfd.ru/marketdata/ticker/?id=38296

https://sponsr.ru/capitalism/9324/Kak_zashchititsya_ot_adskih_sankcii/

Пожалуй, хватит о горячем.

Мне тут сообщили в комментариях, что РУСАЛ якобы принадлежит американцам. Этот миф распространился в 2018, когда США объявили санкции против Олега Дерипаски, а тот технично уклонился от санкций при помощи нехитрой цепочки обменов и перерегистраций. Тогда наши псевдопатриоты шумели, что американцы отобрали РУСАЛ, а такие же псевдопатриоты со стороны США шумели, что проклятые русские купили Дональда Трампа.

Если коротко: 50,1 % акций РУСАЛа принадлежат холдингу En+, основным акционером которого по-прежнему является Олег Дерипаска. Штаб-квартира En+ расположена в Москве, а зарегистрирована компания в Калининграде. Желающие могут убедиться в этом лично. Заходите на сайт Налоговой и вбивайте в поиск ИНН 501205038191. Там будет указан адрес регистрации En+: Октябрьская улица, город Калининград.

https://egrul.nalog.ru/index.html

Раньше компания была зарегистрирована на острове Джерси, популярном британском офшоре, но после американских санкций руководство En+ сочло за лучшее переместить компанию в Россию.

А теперь типичная история от той категории наших сограждан, которая по-прежнему слушает банджо и носит тёртые джинсы. Некий россиянин имел счёт у американского брокера, славящегося своим дружелюбием к клиентам, торговал там американскими ценными бумагами. В какой-то момент брокер решил, что работать с Россией не хочет — санкции, шманцкии, мало ли что. Брокер отправил предупреждающее письмо клиенту, а потом принудительно закрыл все его позиции, создав тем самым потери на 7 тысяч долларов США:

https://vklader.com/fxcm-russia/

Если бы я был глупым морализатором, я бы сказал, что надо внимательно читать все письма, чтобы вовремя на них реагировать. Однако я давно в бизнесе, поэтому понимаю, что это для большинства людей невозможно.

Во-первых, банки, брокеры, государство и прочие контрагенты обычно шлют столько мусора, что внимательно читать каждое письмо нет никакой возможности. Многое при этом попадает в спам, а опции «пишите мне только по важным вопросам, причём в этих случаях не стесняйтесь даже звонить» практически ни у кого нет, даже у коммерческих структур. Это больная тема, которую мы с вами уже обсуждали.

Во-вторых, далеко не всегда есть возможность вовремя среагировать. Любое серьёзное действие в бизнесе — это не «сел и сделал», а сложный комплекс мер и согласований, которые надо делать строго последовательно. Ставить клиентов в жёсткие временные рамки — акт очень агрессивный.

Проведу аналогию. Представьте, хозяйка квартиры, которую вы снимаете, отправляет вам сообщение в Одноклассниках: «съезжайте через два дня, я русских в своей квартире видеть не хочу, от вас всего можно ждать». А вы в отпуске, соцсети у вас выключены. Возвращаетесь через неделю, в квартире уже другие жильцы. Ваши вещи хозяйка выставила на лестничную площадку — что-то уже растащили, что-то спас для вас дворник… Вот примерно так поступил этот брокер с доверчивым россиянином.

Мораль отсюда вытекает простая. Если у вас есть деловые отношения с западными структурами, — особенно американскими, — вы сильно рискуете. В любой момент ваши контрагенты могут разорвать с вами отношения, и хорошо ещё, если они не попытаются при этом отобрать ваши деньги, надеясь, что вы из России не сможете подать на них в суд.

Наверное, в каких-то случаях, — когда есть основания надеяться на высокую прибыль, и когда вы имеете надёжный план действий на любой случай, — такие риски оправданы. Тем не менее по умолчанию стоит уже думать о переводе своих активов в Россию. Вот уже много лет это и выгоднее, и безопаснее.