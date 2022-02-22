 

Володин назвал признание ДНР и ЛНР способом остановить бойню

22.02.2022, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политик обвинил Украину в эскалации в Донбассе. США заинтересованы в конфликте, а европейские страны оказались не в состоянии влиять на эти вопросы, констатировал он.

“В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение”, – подчеркнул Володин.

“Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать все, чтобы затормозить развитие нашей страны”, – добавил спикер.

Он сообщил, что на пленарном заседании 22 февраля Дума будет рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Накануне президент Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и продолжающейся эскалации в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Мнение: Зелёные хоронят уголь, Роснефть спасает «Би-Пи» и конец эпохи дешёвого газа

12.01 / Microsoft выпустит Windows 11 Privacy Edition – без слежки и сотрудничества с властями

16.07 / Польза профилактического применения статинов оказалась выше рисков

01.03 / Мнение: О тайном бегстве Владимира Путина

03.11 / “Недоумок и шут гороховый”: политолог Бернардини о новых санкциях Зеленского

02.11 / Ученые выявили вероятную причину успешного межвидового распространения COVID-19

21.07 / Мнение: Против Ливии, на обломках Ливии и за счет Ливии

16.05 / Фанаты «Сватов» назвали идеальным союз актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко

10.11 / Унаследовала внешность и талант отца: как выглядит 14-летняя дочь Александра Абдулова

29.12 / Пригожин призвал Навального и Соболь продолжить борьбу в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика