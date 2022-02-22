Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили пол второго ребенка

В начале февраля звезда мирового балета 32-летний Сергей Полунин и его возлюбленная, 27-летняя фигуристка Елена Ильиных сообщили миру радостную новость – они скоро станут родителями во второй раз. Теперь пара раскрывает некоторые подробности. Так, Сергей и Елена рассказали в новом интервью, что их второй ребенок – тоже мальчик.

Снова ждем сына. В целом это не так важно, но если кто-то сказал мне заранее, я бы не поверила. В моей семье всегда были женщины — бабушка, мама, потом появились мой брат, Сергей, потом Мир… И я думала, что во вторую беременность надо бы компенсировать, но не получилось, – рассказала Елена в интервью.

Сергей и Елена еще не выбрали имя будущему сыну, но считают, что оно должно быть не менее масштабным и значимым чем имя их первенца – Мир. У Полунина есть свой подход к выбору имени ребенка: артист считает, что прежде чем называть малыша, надо увидеть его, почувствовать.

Когда я искал имя, то думал, что где-то тут оно спрятано. Я смотрел на все: океан, облака, молнии — и думал: “Где-то здесь прячется имя”, — а потом понял, что смотрю на мир. Тут тоже хочется что-то необычное, оригинальное. Будет ли оно коротким или длинным… Но должно еще теперь сочетаться с Миром, – сказал Сергей в интервью изданию “ОК!”.

Елена Ильиных и Сергей Полунин

Сын Сергея и Елены по имени Мир появился на свет в начале 2020 года. В прошлом году Мир Полунин участвовал в первой в жизни фотосессии для HELLO!, конечно, вместе с родителями. Тогда в интервью Сергей признался, что присутствовал при рождении сына, он не просто поддерживал Елену, но и перерезал пуповину и ничуть не жалеет об этом опыте.

Мы не обсуждали этот момент, но у меня не было даже сомнений, надо или нет, и я не жалею об этом опыте. Когда ребенок появляется на свет – это невероятно. Ты пребываешь в каком-то странном, почти нереальном состоянии, и когда прижимаешь к груди только что родившегося младенца – это счастье.

Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомились в интернете. Она написала ему личное сообщение, поблагодарив за искусство, он как признался позже, “почувствовал вибрацию” и понял, что это тот человек, с которым будет вместе. В начале апреля 2019-го они вместе появились на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards, а позже подтвердили свои отношения в телеэфире.