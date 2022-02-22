 

Зюганов рассказал о состоянии здоровья Жириновского

22.02.2022, 11:06, Новости дня
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее госпитализированный с коронавирусом в ЦКБ, идет на поправку, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, недавно выписавшийся из той же больницы.

«[Владимир] Вольфович поправляется», – передает ТАСС слова Зюганова на заседании фракции КПРФ во вторник.

Ранее Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с которым лечился в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента.



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