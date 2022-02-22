 

Народные советы ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией

22.02.2022, 11:05, Новости дня
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Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.

В ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения, передает РИА «Новости».

Кроме того, Народный совет Луганской народной республики единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР. За проголосовали все присутствующие в зале 46 депутатов. Всего в совете 50 мест.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что в свете последних событий восьмилетний кошмар для жителей Донбасса закончился. Есть повод надеяться, что навсегда. Впереди определяющий для всего русского мира процесс восстановления мирной жизни, начатый Москвой еще в минувшем ноябре. Тогда это стало последним предупреждением Киеву, после которого он еще мог пойти по пути имплементации Минских соглашений. Начиная с понедельника, подобная перспектива стала иллюзорной.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. В Турции заявили о заинтересованности в признании ДНР и ЛНР.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.

В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86% высказались в поддержку, 14% – против.



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