Скандалы: По стопам елбасы

У семьи президента Казахстана Токаева нашли офшоры и недвижимость в Женеве

Издание «Vласть» и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели совместное расследование, в ходе которого выявили серьезные зарубежные активы у семьи Токаева во времена, когда он был главой МИД Казахстана. О состоятельности семьи нынешнего главы Казахстана стало известно благодаря утечке данных из швейцарского банка Credit Suisse от анонимного источника, который отправил немецкой газете Süddeutsche Zeitung сведения о 18 тыс. счетов, открытых с 1940-х по середину 2010-х годов.

Журналистский проект назвали «Секреты Credit Suisse». Результаты расследования издания «Vласть» и OCCRP публикует «РБК».

«Утечка данных из Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счет в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве», — говорится в расследовании.

Транзит средств по этому счету неизвестен, но максимальная сумма хранилась на нем в 2005 году — 1,5 млн швейцарских франков или около 1 млн долларов. В 2011 году счет был закрыт.

В ходе расследования журналисты выявили, что через год после этого семья Токаева открыла две офшорные компании на Британских Виргинских островах. Экс-супруга владела Wishing Well Group Inc, а сын получил Wisdom Invest & Finance Inc. Каждая из этих компаний имела собственные счета в банках Швейцарии и контролировали британскую компанию Edelweiss Resources LLP с активами до $5 млн по состоянию на 2014 год.

Журналисты напомнили, что в эти годы Токаев занимал высшие руководящие должности республики, включая посты главы МИД, спикера сената, премьер-министра.

Сообщается, что семья Токаева приобрела три квартиры в Женеве и ее окрестностях, которые записаны на Тимура. На сына и мать также были записаны несколько элитных квартир в Москве. Общая стоимость недвижимости оценивается в 7,7 млн долларов.

При этом госслужащие Казахстана не обязаны публиковать декларации о доходах. «Vласть» отмечает, что семья Токаева не прокомментировала запросы издания.

В начале января в Казахстане состоялись митинги против повышения цен на топливо, которые переросли в массовые погромы со стычками с силовиками, захватом и разграблением гособъектов. Президент страны назвал одним из триггеров системную коррупцию. Токаев отметил, что за время президентства Назарбаева в стране появилась прослойка очень богатых людей. Глава страны предложил учредить фонд «Народу Казахстана» и обратился к ним с призывом «отдать должное» народу.