 

В «Пусть говорят» заявили о встречах Абдулова с незаконнорожденным ребенком в его доме

22.02.2022, 10:25, Разное
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В съемках нового выпуска телепрограммы «Пусть говорят» приняла участие соседка матери предполагаемого сына Александра Абдулова. Она заявила, что ранее видела его гуляющим в парке, а также в доме незаконнорожденного ребенка.
В передаче рассказали подробности о возможных наследниках актера. Люди, живущие в доме в Майкопе, посмотрели фотографии, показанные в проекте, и узнали на них собственную соседку Нину. Стало известно, что эта жительница практически не поддерживала связь с окружающими. Она вырастила сына по имени Сергей и до глубокой старости прожила в полнейшем одиночестве.

Соседям гражданки неизвестно, кто является отцом ребенка. Ранее распространялись слухи, что в далеком прошлом она закрутила роман с Абдуловым, в следствие чего мальчик и появился на свет. Назвавшийся наследником артиста Сергей Шиподько не смог вспомнить момент, когда предполагаемый отец бы приходил к нему в дом. Он также не узнал ни одну из соседок и пришел к мнению, что все их откровения являются простым «старческим маразмом».

Шиподько переехал из Адыгеи еще будучи подростком. Все друзья и коллеги Абдулова не могут поверить в то, что этот человек действительно приходится знаменитости сыном. Племянница актера также высказалась на этот счет. Она считает, что данный житель совсем не имеет сходства с ее дядей.

Источник: riafan.ru



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