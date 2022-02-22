 

Пригожин о своей падчерице: «У нее была психологическая травма»

22.02.2022, 10:25, Разное
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Иосиф Пригожин дал новое интервью, в рамках которого пояснил о своей падчерице. Оказалось, что в детстве дочь Валерии получила серьезную психологическую травму.
По словам продюсера, у каждого ребенка Валерии, за исключением сына Арсения, была психологическая травма. Он также отметил, что падчерица Шена ни разу не рассказывала ему о прошлом в негативном ключе, не жаловалась. При этом, в одном из обсуждаемых постов написала, что ее предали. Вероятнее всего это были друзья или коллеги.

Пригожин добавил, что тоже несколько раз сталкивался с предательством. Это делали люди, которым он пытался помочь, поддержать. Тем не менее, артист убежден, что дети сами должны нести ответственность за свершенные поступки, выбранный путь. Супруг Валерии также заметил, что падчерица никогда не рассказывает ему ничего личного, не делится ни радостными моментами, ни грустными несмотря на их хорошие отношения. Просто живет самостоятельной жизнью, возможно, раскрывает душу матери.

Источник: teleprogramma.pro



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