Действия России вышли за рамки территориального спора, поэтому поддержка Украины — моральный долг Запада

«Все мы обязаны безоговорочно поддерживать Украину. В противном случае мы не демократы, не христиане и не европейцы», — написал в Twitter глава партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. Ранее бывший премьер-министр Польши объяснил, что провокационные действия РФ выходят за рамки территориального спора с соседями — они также направлены на уничтожение и деморализацию Запада, ЕС и НАТО, пишет Na temat.



АР

Лидер оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» Дональд Туск не оставил без внимания обострение напряжённости на украинском направлении. Он выступил с важным посланием и призвал оказать поддержку Украине, пишет портал Na temat.

«Все мы обязаны безоговорочно поддерживать Украину. В противном случае мы не демократы, не христиане и не европейцы», — написал он в Twitter.

Ранее лидер «Гражданской платформы» выступил с критическим заявлением в адрес России. Он затронул тему отношений Москвы с Киевом, но также прокомментировал в более широком плане проблемы с властями в Кремле. «Провокационные действия РФ — это не только территориальный спор с соседями. Они нацелены на уничтожение и деморализацию Запада, ЕС и НАТО. Нашим друзьям на Украине и в Белоруссии сейчас как никогда нужна наша солидарность и поддержка», — объяснил политик. По его словам, тесное трансатлантическое сотрудничество и полномасштабное сотрудничество европейских демократов перед лицом угрозы крайне необходимо. «Мы должны поддерживать Украину не только потому, что это наш моральный долг, но и потому, что это находится в собственных интересах Европы», — оценил он.

Na temat обращает внимание на то, что, к сожалению, никаких признаков того, что РФ предпримет какие-либо шаги для снижения уровня напряжённости в отношениях с Украиной, нет. Концентрация войск на границе с Украиной лишь растёт.