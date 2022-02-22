 

Правительство Великобритании предупредило бизнес об угрозе кибератак со стороны России

22.02.2022, 9:55, Новости дня
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В Министерстве внутренних дел и Национальном центре кибербезопасности Великобритании указали на высокую вероятность кибератак на британские предприятия российскими хакерами, передаёт The Daily Telegraph. В правительстве полагают, что страна стала мишенью Кремля, так как «играет ведущую роль в осуждении агрессии России» и пригрозила санкциями за вторжение на Украину.


AP

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и Национальный центр кибербезопасности предупредили, что в Москве, вероятно, готовят кибератаки на британские организации и бизнес, призвав компании и государственные службы принять «упреждающие меры» для защиты, пишет The Daily Telegraph.

В своей статье для издания Пател заявила, что «по мере развития кризиса» британское правительство ожидает увидеть «кибератаки, направленные против Запада». В другой статье для The Daily Telegraph глава Национального центра кибербезопасности Линди Кэмерон предупредила о «повышенной киберугрозе», отметив, что у подобного рода нападений «нет географических границ».

При этом правительство называет Великобританию потенциальной мишенью для российских хакеров, так как страна «играет ведущую роль в осуждении агрессии России» и предупреждает Москву о серьёзных последствиях в случае вторжения на Украину.

На прошлой неделе глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг проинструктировал руководителей организаций, в частности коммунальные службы, коммуникационные и продовольственные компании, о необходимости усилить киберзащиту в свете напряжённости вокруг Украины.

Подобные предостережения последовали за заявлением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ходе Мюнхенской конференции по безопасности об «очень опасном моменте для мира». Кроме того, в воскресенье в интервью одному из британских телеканалов Джонсон отметил, что имеющиеся разведданные свидетельствуют о том, что РФ планирует «крупнейшую войну в Европе с 1945 года». «Все признаки указывают на то, что реализация этого плана уже в некотором смысле началась», — добавил глава британского правительства.

Как отмечает The Daily Telegraph, предупреждения, адресованные британским предприятиям, указывают на «уровень озабоченности в Уайтхолле» перспективой того, что британские организации станут мишенью Кремля.

В пятницу Министерство иностранных дел Соединённого Королевство обнародовало оценку ситуации Национальным центром кибербезопасности. Там полагают, что российская военная разведка «почти наверняка» причастна к масштабной кибератаке на украинские банки, которая произошла на прошлой неделе.

Несмотря на то что, по словам Кэмерон, в настоящее время нет никаких доказательств того, что Великобритания является мишенью российских хакеров, она предупредила, что страна «ближе к кризису на Украине, чем вы можете подумать».

«Если ситуация продолжит обостряться, мы можем увидеть кибератаки, которые будут иметь международные последствия, как преднамеренные, так и непреднамеренные», — предостерегла Кэмерон.

The Daily Telegraph сообщает, что Джонсон также «намекнул» на российскую угрозу в своей речи в Мюнхене. По словам премьера, кризис на Украине «распространяется на все сферы», поэтому Великобритания увеличивает инвестиции в оборону и предоставляет НАТО больше сухопутных, морских и воздушных сил.



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