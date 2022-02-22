 

В России с 1 марта запретят выбрасывать бытовую технику

22.02.2022, 9:50, Разное
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В России с 1 марта будет запрещено выбрасывать в мусорные баки бытовую технику и компьютеры. Соответствующее предписание указано в новых требованиях Министерства природных ресурсов и экологии России.

Согласно документу, россиян обяжут утилизировать бытовую технику, системные блоки, платы, жесткие диски и другие комплектующие персональных компьютеров. В Минприроды пояснили, что эти виды отходов необходимо сдавать на переработку, поскольку они опасны для окружающей среды, долго разлагаются и отравляют почву. За нарушение требований для физических лиц предусмотрены штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей, а для юридических – от 100 до 200 тысяч рублей, сообщает телеканал “360”.



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