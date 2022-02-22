Что такое банковские вклады и как они работают?

Вклад в банке – это определенная сумма денег, которую клиент передает финансовой организации для получения прибыли в виде процентов. Данная процедура регулируется положениями гражданского законодательства. В соответствии со статьей 834 ГК РФ договор заключается между 2 сторонами: кредитным учреждением и вкладчиком. Согласно закону банк обязуется своевременно выплатить сумму с процентами, которые накопились за определенный период. Вкладчик размещает свои средства под депозит и может быть как физическим, так и юридическим лицом.

Взаимовыгодные отношения между банком и вкладчиком

Получать доход с вкладов в банке очень просто. Для начала нужно выбрать подходящую организацию с выгодными условиями. В различных банках программы по вкладам могут отличаться. На депозитный счет клиент перечисляет деньги. Далее на эту сумму начисляются проценты. В договоре должны быть прописаны размеры дохода и периодичность его получения.

Вклады в банке https://finanso.com/ru/vklady/ выгодны для обеих сторон. Кредитное учреждение пускает деньги в оборот и зарабатывает на этой сумме. Вкладчику выплачивают вознаграждение за предоставление материальных средств в виде процентов.

Полученную прибыль официально считают доходом вкладчика. При превышении определенной суммы с банковского вознаграждения придется заплатить налог. Также обратите внимание, что деньги, которые переданы в банк в качестве вклада, подлежат обязательному страхованию. В случае непредвиденной ситуации вкладчик вернет себе до 1 400 000 рублей. Например, если банк перестал функционировать, у него отозвали лицензию, клиенту выплатят денежные средства.

Банковские вклады можно назвать дополнительным инструментом для заработка. Также такой способ взаимовыгодных отношений с финансовыми организациями помогает сохранить деньги безопасным законным способом и при этом затормозить процесс их обесценивания за счет инфляции.

Чтобы открыть вклад в банке, не нужно собирать пакет документов. Для стандартного договора понадобится только паспорт. Если гражданин попадает под специальную категорию (пенсионер, военнослужащий, ветеран и др.), необходимо предоставить дополнительные документы, например, пенсионное удостоверение, военный билет. Если заявитель не может лично присутствовать при оформлении договора, нужна доверенность на представление интересов в банковском учреждении.