Пожарные прибыли к зданию Московской биржи, неправильно поняв сообщение о её обвале

В Большой Кисловский переулок, где находится Московская биржа, прибыли десятки машин пожарных и спасателей. Как выяснилось, на центральный пульт 101 поступила информация об обвале биржи.

Поскольку здание биржи относится к местам с массовым пребыванием людей, пожарные выехали к месту катастрофы по повышенному номеру. Силы и средства МЧС центра Москвы подняли по тревоге в полном составе. Однако, когда первые караулы вошли в вестибюль биржи, выяснилось, что катастрофа не коснулась конструкций здания – рухнула экономика страны.

«Возникло недопонимание диспетчера Центра управления кризисными ситуациями с человеком, который звонил по телефону 101. Диспетчер неверно истолковал слова «обвал, биржа, паника». Однако действия его были правильными – он уточнил адрес и направил силы и средства в соответствии с оперативными планами», – сообщили в Пожарно-спасательной службе Москвы.

Руководство Мосбиржи признало, что появление пожарных помогло обуздать панику на бирже. Падение индексов, спровоцированное заседанием Совбеза России, взлёт курса доллара и 20-процентное падение стоимости крупнейших предприятий страны вызвали шок у участников рынка: «Не знаю, кто позвонил пожарным, но он спас жизни многих биржевиков. При таких обвалах люди ведут себя неадекватно и иногда путают дверь и окно седьмого этажа. Когда появились спасатели, мы взяли себя в руки», – рассказал член Совета биржи Арсен Айвазов.

МЧС России предложило организовать дежурство спасателей на всех биржевых площадках России на случай расширения зоны обвала индексов.

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