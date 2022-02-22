 

Разъяснены юридические тонкости использования российских военных в Донбассе

22.02.2022, 9:15, Новости дня
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Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование российской армии за рубежом, сообщил источник в парламенте.

«Сам договор является базой. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления (президенту России) согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что «если бы это была территория Украины, нужно было бы разрешение». «Но сегодня это территории ДНР и ЛНР», – подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.



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