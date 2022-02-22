ФАС возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе более чем для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ПАО «МТС» в январе 2022 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат… По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении ПАО «МТС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом в ФАС отметили, что оператор не представил ей подтверждений роста расходов в достаточном объеме, чтобы обосновать повышение тарифов.

В январе СМИ сообщали, что «Вымпелком» вслед за МТС поднял стоимость архивных тарифов на 10%, то же планируют сделать «МегаФон» и Tele2, эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика. О повышении цен на сотовую связь стало известно в декабре.