 

Минэнерго обозначило оптимальную стоимость нефти

22.02.2022, 9:15, Новости дня
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Оптимальная мировая цена нефти составляет 55-70 долларов за баррель, при более высокой стоимости наблюдается замедление роста спроса на сырье, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

«Я думаю, что для рынка оптимальный уровень 55-70 долларов за баррель», – передает РИА «Новости» слова Шульгинова в интервью Energy Intelligence.

Отвечая на вопрос, выгодны ли РФ высокие цены на нефть, министр отметил: «С одной стороны, это хорошо, потому что сегодня есть большой объем трудноизвлекаемых запасов, и они требуют больших вложений. Но, как вы знаете, к нефти привязаны многие другие цены. То есть при высоких ценах на нефть мы увидим рост и по другим отраслям. Также при высоких ценах идет замедление роста спроса».

По словам Шульгинова, Газпрому и в целом РФ невыгодны высокие цены на газ.

«Газпрому и РФ абсолютно невыгодны высокие цены, потому что дальше снижается потребление, объем покупок уменьшается, происходит замедление экономики. Мы не за высокие цены, мы за стабильные поставки», – сказал он.

Заполненность европейских газохранилищ находится на минимуме за последние 10 лет, но эксперты считают, что ситуация сейчас уже не такая критическая.

По мнению главы Минэнерго России, создать профицит предложения газа в Европе помогут поставки по «Северному потоку – 2». «Мы считаем, что многие в Европе придерживаются разумных подходов. ЕС нужно наращивать поставки газа и использовать мощности «Северного потока – 2», потому что это позволит создать профицит предложения газа», – сказал Шульгинов.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа прекратятся.

Между тем цена газа в Европе во время торгов опустилась почти до 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась почти до 1032 долларов за тысячу кубометров.



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