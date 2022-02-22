«Случайно взял шпаргалку для следующего заседания» – Нарышкин об оговорке на заседании Совбеза

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал своё заявление о готовности России принять в свой состав ЛНР и ДНР, сделанное на заседании Совета безопасности.

По словам главы СВР, он случайно взял с собой заготовленную речь для следующего собрания, запланированного на 15 марта.

– Понимаете, в Совбезе много работы, за всем не уследишь. Кого-то куда-то принимают, кого-то кем-то признают постоянно. Того отрави, этого посади, детям мороженое, как говорится, а бабе цветы. Разве всё это упомнишь? Приходится делать шпаргалки, чтобы не запутаться. Ну вот вчера по ошибке взял не тот листочек. С кем не бывает? Уверен, такое случается с каждым, – сказал Нарышкин.

По словам директора СВР, решение о принятии тех или иных регионов в состав России может быть принято только парламентом, а главы самопровозглашённых ЛНР и ДНР с таким запросом к депутатам не обращались.

Впрочем, Нарышкин отметил, что находится на прямой связи с лидерами республик в соцсети «Одноклассники», поэтому они имеют возможность в любой момент обратиться с такой просьбой к нему лично. Тему заседания Совбеза, назначенного на 15 марта, Нарышкин комментировать отказался.

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