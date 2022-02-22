Бункер «Россия»

Каким будущее страны видят государственные люди. Всемирный апокалипсис в отдельно взятых головах.



Фото: РИА Новости

Текущее положение страны часто описывают через метафору «крепости». Ее вроде как осаждают, поэтому тут внутри действуют законы военного времени, надо потерпеть, выдержать осаду.

Но если мост поднят, а на стенах солдаты — значит, война уже началась. Я полагаю, это не так. Я не согласен с популярным мнением, что у политической элиты в РФ нет т.н. «образа будущего». Я считаю, он есть — хотя он не сформулирован, не закреплен доктринально, и у каждого из очень разных наших госдеятелей есть своя вариация, а у многих и такой нет, только смутные предчувствия. Да, этот образ довольно кривой — но зато он консенсусный, и его в той или иной степени разделяют/чувствуют все.

Этот образ — грядущий крах прозападной глобализации.

И нет, это не «оптимистичное» ожидание. Наоборот — это глубоко пессимистичная, даже эсхатологическая картина.

К «старому» Западу они питали искреннюю симпатию — там было так хорошо отдыхать, судиться, выпивать. Но «того» Запада, на который все так хотели быть похожи, в который верили, — его больше нет.

Демократия в кризисе. Все лицемерие, все продается. Новые империалисты делят мир. Права и свободы — просто инструменты политической борьбы. Кризис, подобный 2008 году, но куда сильнее — уже близко.

Сильные страны, как США, выстоят. А вот слабых — кого обманом втянули в глобальную экономику — разорвут на части. Этот кризис можно назвать кризисом капитализма, мир-системы, рынка, etc., это не важно. Его видят и другие. Отсюда рост ультраправых, националистов, изоляционистов. Нужно успеть отхватить кусок побольше, а дальше окопаться, укрепиться — и переждать.

На короткой дистанции изоляция губит экономику — но так малой кровью можно выработать самодостаточность, которая спасет от коллапса в долгосрочной перспективе. И — что даже более важно — социально-политический, включая военный, суверенитет.

Ведь даже если сейчас НАТО не планирует вести против нас войну — кто знает, что будет через 5–10 лет, когда придет кризис? Не возьмут ли верх лоббисты ВПК и не решат ли выйти из кризиса за счет войны? А интернет? Отключить его — капитулировать и проиграть всю конкуренцию. Но ведь он — проводник влияния! Россию же нельзя завоевать, можно только подорвать изнутри? Значит, решение — превентивно огородить свой сегмент заранее — снять вариант отключения, и одновременно взять под контроль, чтобы купировать возникающие там для стабильности угрозы.

В их понимании — это и есть современность. Либеральная демократия и рынок — вчерашний день, а будущее — это Китай, это социальный кредит, это цифровой — не концлагерь, а идеальный полис Платона.

За штормом грядущего экономического кризиса последует социально-политическое цунами. Большие войны, революции, возгорание новых очагов нестабильности, терроризма, вмешательства ТНК в государственные дела и т.д. Стихию такой мощи не сдержать «крепостным стенам». Поэтому власть готовится не к осаде — а к всемирной катастрофе, к выпадению ядерных осадков. Военно-политических оград не хватит. Жесткая сила переходит в мягкую, политика в экономику, культуру, и наоборот. Значит, нужны стены и военные, и политические, и экономические, и культурные, и цифровые. Нужно полноценное, на 100% автономное убежище.

Так что внутри оформившихся «крепостных стен» сейчас идет еще одно строительство. Бункер, где на поверхность будет только один, ну максимум два люка. Внутри будет жарко, тесно, тяжело — зато мы будем обеспечены всем необходимым, зато там будет жизненная среда, зато там можно пережить даже ядерную войну. Больным, слабым, интеллектуалам несладко придется — но их интересами придется пожертвовать — ради большинства!

Бункером, разумеется, нельзя управлять демократически — но и тупая диктатура не годится. Решение — технократия, и вновь помогут китайские братья. Управлять должно специально обученное сословие. С помощью big data и с ИИ-консультантами «Лао-цзы», «Конфуций» и «Сорокин» наши технократы смогут сохранить бункер с наименьшими потерями, пока гореть будет поверхность, и в люки будут скрестись мутанты имени Дм. Глуховского и серии Fallout.

А недовольство части населения бункера, их абсурдное неверие в происходящий наверху хаос — успокоим кнутом и пряником, отвлечем системами развлечений, сами распределим ресурсы (плановая экономика рухнула потому, что у Госплана не было квантовых компьютеров!); а чтоб не сошли с ума от страха, информацию о происходящем на поверхности будем дозировать, а экспедиции — запретим.

Все ради людей. Когда-нибудь кризис минует — и мы вернемся, вернемся на поверхность; пока просто время не настало.

Это звучит преувеличением, конечно, — я бы предложил отнестись к такой «фантастической» картине всерьез. Не имеет значения, наступит ли всемирный кризис — ведь если люди верят, что ситуация реальна, то она реальна по своим последствиям. Апокалипсис, которого ждали пензенские затворники, тоже не наступил, и доказательств, помимо мистических видений, у них особо не было. Это не помешало группе взрослых людей засесть в пещере и чуть там не погибнуть.

Кирилл Фокин, специально для «Новой»

—