 

Ученые установили способность кофе продлевать жизнь

22.02.2022, 8:20, Разное
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Регулярное употребление кофе в умеренном количестве способно снизить риск преждевременной смерти. Об этом свидетельствуют результаты 11-летнего исследования венгерских и британских ученых.

Специалисты установили, что для достижения эффекта необходимо выпивать по три чашки кофе в день. Испытуемые, употреблявшие напиток в таком объеме, имели сниженный на 12% риск преждевременной смерти по сравнению с теми, чьи порции были больше и теми, кто вовсе не пил кофе. Кроме того, они имели на 21% меньше шансов умереть от инсульта и на 17% – от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал “360”.



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