Дети встретили четырех пришельцев. Близкий контакт в Кьюссаке

31 августа 1967 года примерно в 10:30 утра 13-летний Франсуа Деплеш и его 9-летняя сестра Анна-Мари находились на поле недалеко от своего дома на плато Канталь, рядом с деревней Кьюссак, коммуна Сен-Флур, Овернь, Франция.

Дети присматривали за стадом фермерских коров и с ними была их собака по кличке Медор.

В какой-то момент коровы пошли на другую сторону поля, которую пересекала старая невысокая каменная ограда. Франсуа забрался на ограду, чтобы лучше видеть передвижение коров, и замер на месте.

Примерно в 40 метрах от себя он увидел двигающиеся фигурки, похожие на детей его возраста. Однако для местных детей они выглядели странно, так как были полностью черного цвета, начиная от их голод, до одежды. Одежда их напоминала плотно обтягивающий тело шелковистый комбинезон.

Рядом с фигурками на траве стоял большой объект в форме шара, который издавал настолько сильное свечение, что на него было больно смотреть. Один из маленьких гуманоидов присел и что-то делал на земле, другой держал в руке какой-то инструмент, отражающийся на солнце, и махал двум стоящим чуть поодаль гуманоидам руками.

Франсуа все еще думал, что это какие-то дети и он крикнул им “Эй, пойдете со мной поиграть?”. И в этот момент все четверо гуманоидов повели себя словно их застали врасплох.

Первый человечек выпрямился и тут же “взлетел” вертикально, а потом скрылся внутри шара, словно “нырнув” в него. Второй сделал то же самое, а потом и третий. Четвертый сначала поднял что-то с земли и в этот момент круглая сфера взлетела вверх и стала кругами двигаться над полем. Четвертому гуманоиду пришлось лететь вслед за ней, а потом и он “нырнул” в нее.

Когда сфера взлетела. Франсуа и его сестра услышали резкий шипящий звук. Сфера сделала несколько кругов над полем. а потом резко прибавила скорости и улетела на северо-запад.

В момент улета сферы дети ощутили сильный запах серы, а коровы начали разом мычать и беспокойно двигаться. Собака начала громко лаять, уставившись в ту сторону, куда скрылась сфера.

Из-за того, что коровы разволновались и разбрелись слишком широко по полю Франсуа и его сестре пришлось потратить лишние полчаса на то, чтобы собрать их. Потом они отвели коров в деревню и рассказали родителям о том, что видели.

Они смогли дать описания сферы и гуманоидов, хотя сомневались в некоторых деталях. Так Анна-Мари утверждала, что сфера стояла на траве на четырех опорах, но Франсуа не видел ничего подобного. Оба они однако согласились, что сфера была в диаметре совсем небольшая, всего около 2 метров. Франсуа был уверен, что его сестра приняла за опоры какие-то ветки на земле.

Что касается деталей облика существ, то тут дети описали все одинаково. Ростом существа были не выше 120 см, однако не были одного роста, кто-то был ниже, кто-то выше. Головы существ были черного цвета, но сложно было понять, это цвет их кожи или цвет головных шлемов.

Руки у существ выглядели длинными и тонкими, причем Франсуа и Анна-Мари не заметили у них пальцев. Ноги тоже были тоненькими, но короткими, а ступни выглядели так странно, словно были перепончатыми, как лапы утки.

Голова существ не выглядела слишком крупной по отношению к телу, но нос и подбородок выглядели необычно “заостренными”. Ни глаз, ни рта не было заметно, но по бокам головы виднелись какие-то волосы, словно бакенбарды.

Никаких летательных аппаратов на теле существ дети не разглядели, поэтому не смогли ответить на вопрос, каким образом гуманоиды могли летать.

Позже с детьми поговорили уфологи Жоэль Меснард и Клод Пау, а далее весь инцидент был опубликован в журнале “Phenomena Spatiaux”.