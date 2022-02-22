Мнение: Путин сообщил Макрону и Шольцу, что признает ДНР и ЛНР

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что признает ДНР и ЛНР

Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

С учётом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ.

Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов.

http://kremlin.ru/events/president/news/67827 – цинк

В ближайшее время на ТВ должно выйти обращение Путина к народу по поводу признания ДНР и ЛНР.

Трансляция будет ниже.

ЕС призывает Россию не признавать ДНР и ЛНР. Франция и Украина собирают экстренное заседание СБ ООН по поводу Украины и ЛДНР.

В Белом Доме проходит совещание военно-политического руководства США.

Так или иначе наступают исторические часы и ситуация вокруг Донбасса спустя 7 лет кардинальным образом изменится. Постылая минская бодяга заканчивается.

Трансляция по Донбассу продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

—