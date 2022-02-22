 

Рубль снизился к доллару и евро

22.02.2022, 7:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс рубля в начале утренних торгов вторника снижается и к доллару, и к евро под давлением геополитики, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник повышается на 44 копейки – до 80,22 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 90,57 рубля. В первые минуты торгов доллар подскакивал до 80,58 рубля, а евро до 90,95 рубля, передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / США и Канада решили модернизировать спутники для противодействия России

05.07 / МИД Украины об украинцах в аэропорту Афин: Наших граждан не задержали, их не пропустили в страну из-за действующих ограничений

18.01 / После схода лавины в КЧР не удалось установить местонахождение двух человек

24.09 / Минск ответил на претензии Литвы по БелАЭС

03.06 / Гривна подорожала относительно основных зарубежных валют

12.08 / Цена золота упала ниже 1,9 тыс. долларов за унцию

01.12 / Новый Ford Mustang может получить полноприводную версию

02.12 / Лавров констатировал отказ НАТО от российских предложений по опасным инцидентам

02.08 / Генпрокуратура заявила об увеличении числа погибших от преступлений за полгода

17.09 / В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика