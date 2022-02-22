Рубль снизился к доллару и евро

Курс рубля в начале утренних торгов вторника снижается и к доллару, и к евро под давлением геополитики, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник повышается на 44 копейки – до 80,22 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 90,57 рубля. В первые минуты торгов доллар подскакивал до 80,58 рубля, а евро до 90,95 рубля, передает РИА «Новости».